Названа польза секса в менопаузу

Секс в менопаузу может принести женщине неожиданную пользу, рассказала психолог-сексолог Татьяна Короткова. Ее цитирует RTVi.
Короткова назвала секс средством для облегчения симптомов климакса.
«Я своим клиенткам говорю о том, что секс поможет пережить те самые приливы и перемены настроения, затяжные депрессии по поводу того, что "старость не за горами". Но в первую очередь на приеме я прошу обратиться к гинекологу, который выпишет все нужные препараты», — сказала она.
Уролог Бадри Гвасалия добавил, что гинекологи редко спрашивают у женщин, переживающих климакс, о качестве их сексуальной жизни.
«Они смотрят, есть ли патологии, а о том, как у нее с сексом, есть ли оргазм, — такие вопросы не задают. У нас, андрологов, — это один из основных вопросов, потому что это тянет за собой другие патологии», — отметил он.
Гвасалия предложил женщинам на приеме у гинеколога самим просить посоветовать что-нибудь для нормализации сексуальной жизни и самочувствия при климаксе.