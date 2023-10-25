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Женщинам назвали пользу секса в менопаузу

Секс в менопаузу может принести женщине неожиданную пользу, рассказала психолог-сексолог Татьяна Короткова. Ее цитирует RTVi.

Названа польза секса в менопаузу
© Lenta.ru

Короткова назвала секс средством для облегчения симптомов климакса.

«Я своим клиенткам говорю о том, что секс поможет пережить те самые приливы и перемены настроения, затяжные депрессии по поводу того, что "старость не за горами". Но в первую очередь на приеме я прошу обратиться к гинекологу, который выпишет все нужные препараты», — сказала она.

Уролог Бадри Гвасалия добавил, что гинекологи редко спрашивают у женщин, переживающих климакс, о качестве их сексуальной жизни.

«Они смотрят, есть ли патологии, а о том, как у нее с сексом, есть ли оргазм, — такие вопросы не задают. У нас, андрологов, — это один из основных вопросов, потому что это тянет за собой другие патологии», — отметил он.

Гвасалия предложил женщинам на приеме у гинеколога самим просить посоветовать что-нибудь для нормализации сексуальной жизни и самочувствия при климаксе.