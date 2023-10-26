Эксперт дала советы, как научиться говорить без «типа» и «короче»
Слова-паразиты нужны человеку, так как это лексические «костыли» — мы на них опираемся, когда формулируем мысль, но когда мы произносим их слишком часто, они начинают мелькать ярким огоньком, привлекая внимание.
Тренер по речи и дизайну голоса Седа Каспарова рассказала «Газете.Ru», как минимизировать эти слова в речи.
«Если вы знаете, что грешите словами-паразитами или англицизмами, формируйте свои изречения более простыми словами. Сложность в том, что они выскакивают у нас автоматически, когда мы спешим и стараемся не снижать темп повествования», — объяснила она.
Каспарова рекомендовала послушать ваши же голосовые сообщения, чтобы иметь представление о своем словарном запасе.
«Часто мы используем язык утилитарно, например, «Зай, ну принеси мне сладкую вату», «Зай, я уже уехала» или «Ну, короче, я там пошел» и «Ты, короче, работаешь» и т.д. Слушаем это, выписываем слова, которые используем чаще других, фиксируем взгляд на них. Безусловно, в следующий раз вы вновь это произнесете, но каждый новый раз вы будете это фиксировать, а на 5-6 раз вы подумаете и остановите себя», — сказала эксперт.
Помогут в борьбе со словами-паразитами также использование синонимов и паузы, которые помогут собраться с мыслями.
«В слове «типа» нет ничего зазорного, понятное и хорошее слово. Какие у него есть альтернативные варианты? «Вроде», «похоже», «как бы», «наподобие». У слова «короче» — «подытоживая», «резюмируя», «в общем», «в целом», «обобщая». Старайтесь использовать аналоги слов-паразитов каждый раз, когда то самое слово, которое нельзя произносить, будет подступать к вам. Контролируйте себя, вслушивайтесь и немного тормозите. Чем медленнее вы будете разговаривать, тем лучше вы себя будете слышать», — отметила специалист.
Не лишним будет читать книги, но делать это нужно осознанно, конспектируя, применяя те слова, которые находите там.
«Это может быть художественная литература, романтика или любой другой жанр. Ставьте перед собой важную задачу — добывать оттуда слова, которые вам нравятся и редко встречаются в вашей речи и речи ваших знакомых, а также фиксировать эти слова в отдельный словарик. У вас собирается перечень красивых слов и это избавляет вас от «радости» пользоваться словами-паразитами.
Избегать ненужных слов можно также с помощью визуального контакта.
«Когда вы смотрите в глаза вашему собеседнику, ваш внутренний интеллигент не позволит вам «мычать» в разговоре и использовать слова-паразиты часто», — резюмировала эксперт.