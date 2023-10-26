Эксперт дала советы, как научиться говорить без «типа» и «короче»

«Часто мы используем язык утилитарно, например, «Зай, ну принеси мне сладкую вату», «Зай, я уже уехала» или «Ну, короче, я там пошел» и «Ты, короче, работаешь» и т.д. Слушаем это, выписываем слова, которые используем чаще других, фиксируем взгляд на них. Безусловно, в следующий раз вы вновь это произнесете, но каждый новый раз вы будете это фиксировать, а на 5-6 раз вы подумаете и остановите себя», — сказала эксперт.