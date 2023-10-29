Почему люди годами мстят своим обидчикам

Ради собственного психического здоровья не рекомендуется затаивать злобу на людей. Однако, похоже, одна девушка не последовала этому совету.

© Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»

Линда Солли Херд рассказала, как провела 15 лет, делая жизнь одного парня невыносимой после того, как он плюнул на ее подругу.

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Девушка поделилась дикой историей в социальных сетях.

Несколько лет назад, когда она училась в колледже, Линда пошла на комедийное шоу с парой друзей. Ее подруга случайно пролила свой напиток на парня, который сидел позади нее. Он был зол и обозвал девушку, а потом плюнул ей в лицо.

Линда, разгневанная поведением молодого человека, сумела найти его в соцсетях и начала писать ему сообщения со спойлерами сериалов, которые парень смотрел в тот момент. Они учились в одном колледже, и даже там Линда находила способы напакостить обидчику подруги.

Вскоре она забыла о случившемся на целых восемь лет. Но потом Линда узнала, что одна из ее подруг выходит замуж за того самого парня, и в итоге расстроила их помолвку.

Желание отомстить может быть направлено на любого человека. Однако чаще всего стремление напакостить появляется после расставания с человеком, который когда-то был близок. “Рамблер” поговорил с психологом Алиной Богатыревой и узнал, почему бывшие так любят мстить друг другу и что делать, если один из партнеров намеренно портит жизнь после расставания.

Почему люди годами не могут забыть обиду от расставания и мстят бывшим

Часто месть – история про близкие отношения. Мы открываемся, становимся уязвимыми. Человек видел нас в разные моменты взлетов и падений, в разных эмоциональных состояниях.

Человек, который живет с нами или близок нам, видит разное проявление наших социальных ролей. Иногда и совсем без них, а это момент очень большой открытости. Плюс, когда человек признавался в любви, очень сложно поверить в расставание. И люди, как мужчины, так и женщины думают: “Раз разлюбили, значит, со мной что-то не так”. Тогда и происходит перенос. Всю обиду, злость, ярость мы переносим на бывшего партнера. Есть много историй, когда люди склонны к манипуляционным садистическим наклонностям, когда им нравится изматывать. А бывает инфантильная позиция: “Меня обидели, мне сделали больно, я не в состоянии с этим разобраться, а чтобы не разбираться, я перенесу это на тебя и сделаю тебя виноватым. Мне тяжело выносить чувство гнева, разочарования, а я так думать о себе не хочу, поэтому назначу виноватым тебя. Алина Богатырёва Психолог

Также желание отомстить появляется тогда, когда мы не умеем любить себя, у нас нет выстроенных опор, наше отношение к самим себе полностью проецируется партнером: пока он нас любит, значит, с нами все нормально, а как только расстались, значит, с нами не все в порядке.

И тогда люди начинают обвинять: “Нет, это с тобой что-то не так, а со мной все хорошо”. Когда между партнерами есть долги, сильные обиды, а отношения касаются воспитания детей, эта боль, которую люди пытаются причинить друг другу, иногда чудовищна, и из нее сложно выбраться.

Совместная жизнь после таких событий может продолжаться, партнеры начинают молчать, чтобы сохранить отношения, а когда расстаются, второй партнер начинает рассказывать о своих обидах. Вследствие чего начинается спор еще хуже. То есть отсутствует механизм отпускания, прощения. В терапии эти истории прорабатываются и отпускаются, вырабатывается навык справляться с такими ситуациями. Алина Богатырёва Психолог

Что делать, если мстит бывший партнер

Если бывший партнер мстит после расставания — нужно учитывать статус, где вы живете, есть ли общие дети и как именно мстит.

Первое, что нужно попробовать — разговор. Если он невозможен, то написать сообщение с просьбой прекратить преследование. Если это не прекращается, а партнер, например, продолжает говорить гадости о вас общим друзьям, то я бы рекомендовала не реагировать, не показывать свои эмоции общим знакомым. Человек ждет от вас в первую очередь реакции. Алина Богатырёва Психолог

Если это мешает вашей карьере, поговорите с начальством. Если это касается физических угроз, то агрессора останавливает только заявление в органы власти о защите.

По возможности стоит разойтись в общих делах, если есть возможность больше не соприкасаться. Общайтесь подчеркнуто вежливо. Рекомендую в такие моменты вести дневник эмоций, отслеживать их, давать себе возможность для выхода негатива, потому что придется много сдерживаться. Когда кто-то намеренно портит нам жизнь, это стресс для психики, поэтому надо найти свой способ восстановления, уделить себе время. Можно попробовать телесную терапию. Например, массажи, чтобы снимать напряжение. Алина Богатырёва Психолог