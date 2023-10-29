“Заставила невесту бросить его”. Почему люди годами мстят своим обидчикам
Ради собственного психического здоровья не рекомендуется затаивать злобу на людей. Однако, похоже, одна девушка не последовала этому совету.
Линда Солли Херд рассказала, как провела 15 лет, делая жизнь одного парня невыносимой после того, как он плюнул на ее подругу.
Девушка поделилась дикой историей в социальных сетях.
Несколько лет назад, когда она училась в колледже, Линда пошла на комедийное шоу с парой друзей. Ее подруга случайно пролила свой напиток на парня, который сидел позади нее. Он был зол и обозвал девушку, а потом плюнул ей в лицо.
Линда, разгневанная поведением молодого человека, сумела найти его в соцсетях и начала писать ему сообщения со спойлерами сериалов, которые парень смотрел в тот момент. Они учились в одном колледже, и даже там Линда находила способы напакостить обидчику подруги.
Вскоре она забыла о случившемся на целых восемь лет. Но потом Линда узнала, что одна из ее подруг выходит замуж за того самого парня, и в итоге расстроила их помолвку.
Желание отомстить может быть направлено на любого человека. Однако чаще всего стремление напакостить появляется после расставания с человеком, который когда-то был близок. “Рамблер” поговорил с психологом Алиной Богатыревой и узнал, почему бывшие так любят мстить друг другу и что делать, если один из партнеров намеренно портит жизнь после расставания.
Почему люди годами не могут забыть обиду от расставания и мстят бывшим
Часто месть – история про близкие отношения. Мы открываемся, становимся уязвимыми. Человек видел нас в разные моменты взлетов и падений, в разных эмоциональных состояниях.
Человек, который живет с нами или близок нам, видит разное проявление наших социальных ролей. Иногда и совсем без них, а это момент очень большой открытости. Плюс, когда человек признавался в любви, очень сложно поверить в расставание. И люди, как мужчины, так и женщины думают: “Раз разлюбили, значит, со мной что-то не так”. Тогда и происходит перенос. Всю обиду, злость, ярость мы переносим на бывшего партнера. Есть много историй, когда люди склонны к манипуляционным садистическим наклонностям, когда им нравится изматывать. А бывает инфантильная позиция: “Меня обидели, мне сделали больно, я не в состоянии с этим разобраться, а чтобы не разбираться, я перенесу это на тебя и сделаю тебя виноватым. Мне тяжело выносить чувство гнева, разочарования, а я так думать о себе не хочу, поэтому назначу виноватым тебя.
Также желание отомстить появляется тогда, когда мы не умеем любить себя, у нас нет выстроенных опор, наше отношение к самим себе полностью проецируется партнером: пока он нас любит, значит, с нами все нормально, а как только расстались, значит, с нами не все в порядке.
И тогда люди начинают обвинять: “Нет, это с тобой что-то не так, а со мной все хорошо”. Когда между партнерами есть долги, сильные обиды, а отношения касаются воспитания детей, эта боль, которую люди пытаются причинить друг другу, иногда чудовищна, и из нее сложно выбраться.
Совместная жизнь после таких событий может продолжаться, партнеры начинают молчать, чтобы сохранить отношения, а когда расстаются, второй партнер начинает рассказывать о своих обидах. Вследствие чего начинается спор еще хуже. То есть отсутствует механизм отпускания, прощения. В терапии эти истории прорабатываются и отпускаются, вырабатывается навык справляться с такими ситуациями.
Что делать, если мстит бывший партнер
Если бывший партнер мстит после расставания — нужно учитывать статус, где вы живете, есть ли общие дети и как именно мстит.
Первое, что нужно попробовать — разговор. Если он невозможен, то написать сообщение с просьбой прекратить преследование. Если это не прекращается, а партнер, например, продолжает говорить гадости о вас общим друзьям, то я бы рекомендовала не реагировать, не показывать свои эмоции общим знакомым. Человек ждет от вас в первую очередь реакции.
Если это мешает вашей карьере, поговорите с начальством. Если это касается физических угроз, то агрессора останавливает только заявление в органы власти о защите.
По возможности стоит разойтись в общих делах, если есть возможность больше не соприкасаться. Общайтесь подчеркнуто вежливо. Рекомендую в такие моменты вести дневник эмоций, отслеживать их, давать себе возможность для выхода негатива, потому что придется много сдерживаться. Когда кто-то намеренно портит нам жизнь, это стресс для психики, поэтому надо найти свой способ восстановления, уделить себе время. Можно попробовать телесную терапию. Например, массажи, чтобы снимать напряжение.
Старайтесь не думать о том, почему партнер так поступает. Дистанцируйтесь мысленно и физически и следите за своим ресурсным состоянием.