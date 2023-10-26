Посольство РФ не подтвердило данные о погибших россиянах при стрельбе в США

Чрезвычайное происшествие, в ходе которого неизвестный мужчина в американском городе Льюистон (штат Мэн) устроил стрельбу и расстрелял 22 человека, стало самым масштабным в стране за 2023 год. Об этом сообщает организация Gun Violence Archive (Архив по насилию с применением огнестрельного оружия).

Из данных GVA следует, что в ходе стрельбы в Льюистоне погибли 16 человек и более 25 ранено, что является наибольшим количеством жертв среди всех подобных преступлений в США за 2023 год, сообщает организация на своем сайте. Однако по данным американского телеканала FoxNews, погибло 22 человека и более 50 пострадали. Подчеркивается, что за год этот случай стал 565 по счету среди массовых расстрелов и 31 случаем среди массовых убийств.

Ранее сообщалось, что в США неизвестный устроил массовую стрельбу в городе Льюистон. О происшествии сообщили президенту США Джо Байдену. Российское посольство в США сообщило, исходя из актуальных данных, что среди жертв трагедии нет россиян.

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