Люди с «синдромом Питера Пэна» склонны к необдуманным поступкам
Психолог Екатерина Сидак раскрыла суть понятия «синдром Питера Пэна» и его отличительные особенности.
Это психологическое состояние, при котором взрослый человек сохраняет черты поведения, характерные для детей, объяснила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
Люди с таким синдромом зачастую безответственны, могут совершать необдуманные поступки, иметь проблемы в личных отношениях. Их общение отличается ребячливостью, отсутствием взрослого взгляда на вещи. Такие люди могут отрицать и не принимать текущие обстоятельства.
Такое состояние может возникать из-за пережитого в детстве травматичного опыта, гиперопеки или из-за того, что взрослые перекладывали на ребёнка ответственность в раннем возрасте, подытожила Сидак.
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