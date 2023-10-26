Сексотерапевт развеяла три популярных мифа о мастурбации

Сексотерапевт Дженни Скайлер и сексолог Жюстин Мари Шуи развеяли три популярных мифа о мастурбации и рассказали о причинах появления заблуждений о сексе. Их слова цитирует издание Body and Soul.

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Первым мифом Скайлер назвала утверждение, что самоудовлетворение якобы приводит к слепоте. Сексотерапевт рассказала, что это заблуждение появилось из-за жившего в XVIII веке швейцарского врача Самюэля Огюста Тиссо. Медик утверждал, что при мастурбации из организма вымывается цинк, необходимый для здоровья глаз.

«Очевидно, что это неправда», — отметила Скайлер.

Шуи добавила, что большинство мифов о мастурбации, возникли во времена, когда люди считали, что секс нужен только для продолжения рода.

«Люди думали, что мастурбация может привести к безумию, туберкулезу, волосатым ладоням и даже летальному исходу», — отметила сексолог.

Еще одним заблуждением оказалось утверждение, что частая мастурбация снижает чувствительность половых органов. По словам Скайлер, слишком сильное трение, действительно, способно уничтожить нервные окончания, но происходит это обычно во время серьезной травмы.

«Нет никаких шансов повредить нервы с помощью простого вибратора или руки», — отметила сексотерапевт.

Также специалисты назвали неправдой утверждение, что самоудовлетворением занимаются только одинокие или несчастные в отношениях люди. Шуи отметила, что мастурбация может указывать на избыток сексуальной энергии, но не на уровень счастья или гармонии в паре.