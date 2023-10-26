Секс-коуч назвала способы отсрочить наступление оргазма

Например, сначала стимулируйте клитор две минуты пальцами, две минуты игрушкой, а потом две минуты занимайтесь сексом с проникновением. Но важно понимать: если использовать одну и ту же последовательность и те же техники, рано или поздно оргазм все равно может снова наступить быстро Вероника Чайная