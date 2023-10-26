Секс-коуч назвала способы отсрочить наступление оргазма
Если хочется отсрочить наступление оргазма и растянуть половой акт, можно прибегнуть к нескольким уловкам, рассказала секс-коуч, ведущая Telegram-канала о сексе Вероника Чайная. Способы она назвала в материале для издания «Горящая изба».
Прежде всего, рассказала она, можно поменять сексуальный сценарий и отклониться от понятных и привычных техник достижения кульминации. «Если хочется отложить наступление оргазма, можно принести в секс долю импровизации. Сменить позу на непривычную, заняться оральными ласками прямо в середине процесса, позволить себе и партнеру иначе касаться и целовать друг друга», — заявила Чайная, добавив, что из-за необычных действий оргазм может прийти позже, чем партнеры привыкли.
Кроме того, она посоветовала мастурбировать перед сексом.
«Если вы чувствуете, что после оргазма ваша чувствительность снижается, этим тоже можно воспользоваться. Попробуйте получить разрядку до секса, и, возможно, так он будет длиться дольше», — заверила секс-коуч.
Наконец, она рекомендовала женщинам менять методы стимуляции.
Например, сначала стимулируйте клитор две минуты пальцами, две минуты игрушкой, а потом две минуты занимайтесь сексом с проникновением. Но важно понимать: если использовать одну и ту же последовательность и те же техники, рано или поздно оргазм все равно может снова наступить быстро Вероника Чайная
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