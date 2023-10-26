Психолог объяснила, как перестать бояться темноты

Можно добавить сюда практику релаксации, которая прекрасно снимет напряжение со всего тела, приведя вас в чувство расслабления. Если вам сразу оказаться в реальной темноте будет тяжело, то можете сначала представить себя в темноте и пройти все описанные выше вопросы в своем воображении, потом уже попробовать свет приглушать, но не выключать его до конца, а затем уже выключать, но на короткое время, постепенно увеличивая этот интервал, — подчеркнула Добромирова.