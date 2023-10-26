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Эксперт Философ объяснила, как сообщить супругу о желании развестись

Желание расторгнуть брак лучше обсуждать наедине и не делать из этого представление, посоветовала Марина Философ.

Эксперт объяснила, как сообщить супругу о желании развестись
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В беседе с News.ru она рассказала, что партнеры должны понимать противоположную сторону и не держать зла на бывшего партнера.

Эксперт предупредила, что реакция партнера на желание развестись может быть непредсказуемой, поэтому надо быть готовым ко всему. Две стороны должны понимать положение друг друга и не винить в разрыве другого человека, перекладывая на него ответственность.

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Философ посоветовала обсудить, какие шаги будут принимать оба партнера. Важно разобраться, кто и где будет жить, как делить совместно нажитое имущество и кто возьмет опеку над детьми.

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