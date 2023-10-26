Когда с собеседником пора переходить на «ты»

Переходить на «ты» в разговоре с собеседником можно только после прохождения стадии установления контакта, рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим. Границы другого человека нужно уважать, поэтому важно не спешить, подчеркнула она в беседе с РИАМО.

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На «ты» можно переходить после завершения общих разговоров на тему погоды и прочего, считает специалист. Когда люди говорят по делу, обсуждают интересующие их темы, при этом оба включены в беседу и внимательно слушают при взаимном интересе, то это может говорить о достаточном сближении.

«Если одна из сторон хочет сближения, то тогда стоит задать вопрос: могли бы вы перейти на «ты»? Это важно, потому что не для всех переход на «ты» удобен. Кто-то все-таки склонен дистанцироваться и более длительное время привыкать к другому человеку», — пояснила Сулим, призвав уважать личные границы собеседника.

Момент интереса обоих собеседников можно уловить через интонацию, формальных критериев в этом вопросе нет, добавила психолог.