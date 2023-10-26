23-летняя девушка рассказала об отношениях с 57-летним бойфрендом

23-летняя американка похвасталась отношениями с мужчиной на 34 года старше себя. Об этом пишет Daily Star.

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Николь Даунс из штата Мичиган, США, рассказала подписчикам в социальных сетях, что отметила пятилетний юбилей отношений с 57-летним бойфрендом Майклом. Она выложила несколько романтических совместных снимков, поздравила Майкла с важной датой и написала, что «ни о ком лучше не могла и мечтать».

Даунс и до этого делилась подробностями совместной жизни с Майклом, которого раньше называла «шуга дэдди» (папик — прим. «Ленты.ру»), делая шутливую отсылку к их разнице в возрасте. Девушка показывала их совместные походы по магазинам, во время которых мужчина покупал возлюбленной дорогую дизайнерскую одежду и сумки. Кроме того, Майкл оплачивал бьюти-процедуры Даунс, включая инъекции ботокса, увеличение губ и бразильскую подтяжку ягодиц.

Девушка неоднократно заявляла в своих роликах, что хочет замуж за Майкла и мечтает провести с ним всю жизнь. Пара начала встречаться в 2018 году, когда Даунс исполнилось 18 лет. При этом Даунс шутит, что переехала к мужчине уже после первого свидания. Однако впервые девушка опубликовала совместное фото лишь в 2020 году, потому что не хотела привлекать внимание хейтеров.