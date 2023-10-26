Как повысить работоспособность осенью: советы психолога

Немецкий философ Фридрих Ницше писал: «Заметьте, осень — больше сезон души, нежели природы». Вместе с теплом и солнцем в осенний период зачастую уходят энергия и силы для плодотворной деятельности. Ведущий психолог отдела профориентации и карьеры специализированного центра занятости «Моя карьера» Елена Андросенко рассказала, как найти в себе энтузиазм и вдохновение, чтобы даже осенью не терять высокую работоспособность и достигать желаемого.

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Фокус внимания на здоровье

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Эксперт советует в суете повседневных дел обязательно находить пространство для отдыха и восстановления сил.

— В течение рабочего дня каждый час необходимо делать 5-минутные перерывы, а в обеденное время лучше отложить все гаджеты и спокойно поесть. Важно давать себе время для отдыха, не дожидаясь, когда силы и ресурсы окажутся в дефиците. Часто снижение работоспособности — это проявление накопившейся усталости, — пояснила ведущий психолог центра «Моя карьера».

Следующими компонентами высокого уровня энергии Елена Андросенко называет сбалансированное питание, оптимальные физические нагрузки и полноценный сон — не менее 7 часов.

— В рационе должно быть больше витаминов и минералов, фруктов и овощей, рыбы, а количество углеводных продуктов стоит минимизировать. В свое расписание обязательно включаем время для ухода за телом: массаж, СПА-процедуры. Лучшему кровообращению, укреплению иммунной системы и повышению настроения способствуют физические нагрузки. Кто-то любит динамичные занятия, например, танцы, а кому-то удовольствие доставят стретчинг и йога. В любом случае во время тренировок вырабатываются гормоны счастья и радости. Люди становятся более энергичными и довольными своей жизнью. И конечно, нельзя забывать о прогулках на свежем воздухе, — рассказала эксперт.

Добавить больше красок и света

Чтобы в пасмурные дни поднять настроение и добавить яркости, важно привнести в жизнь позитивные цвета: красный, оранжевый, зеленый, желтый. Это могут быть яркие вещи в гардеробе и сочные краски в предметах интерьера: цветная кружка или блокнот будут радовать даже в самый хмурый день.

— Для повышения работоспособности осенью полезно добавить в свою жизнь света как дома, так и на работе. В этом помогут дополнительные источники искусственного освещения. Дело в том, что при недостатке света многие процессы замедляются. Человек чаще чувствует себя сонным, как будто находится в режиме энергосбережения. Особенно явно это проявляется при сокращении светового дня, — поделилась Елена Андросенко.

По ее словам, на работоспособность большое влияние оказывают запахи. Повысить энергию и почувствовать себя лучше помогут несколько капель эфирных масел цитрусовых, бергамота, розмарина, сосны, базилика.

— А чашечка теплого какао или чая со специями: кардамон, корица, имбирь, не только согреют прохладным вечером и создадут уютную атмосферу, но и положительно скажутся на общем состоянии организма, — рассказала ведущий психолог.

Найти новые увлечения

По словам специалиста, снижение работоспособности — повод пересмотреть список текущих дел и задач. Возможно, в нем не осталось места собственным желаниям или мечтам, а есть только «надо» и «должен».

— В повседневной суете важно выделять время исключительно для себя. К примеру, почитать книгу, накрывшись пледом, посмотреть любимый фильм или приготовить себе что-то вкусное. Очень важно, чтобы в ежедневном расписании было место для занятий, которые приносят радость и доставляют удовольствие, ведь положительные эмоции — лучший способ для восстановления энергии, — посоветовала эксперт центра «Моя карьера».

Елена Андросенко рекомендует составить список занятий, которые повышают настроение, — не менее 25 пунктов. В нем может быть что угодно: прогулка с собакой, встреча с друзьями, рисование. Если каждый день делать что-то из этого списка, энергия и работоспособность повысятся.

— Осенняя пора традиционно была любима творческими людьми. И неспроста осень — время для вдохновения. Важно находить время для занятий творчеством, ведь, к примеру, рисуя или исполняя любимую песню, человек не только получает удовольствие от процесса, но и наполняется вдохновением и ресурсами для других дел и задач, — поделилась Елена Андросенко.

Приобщаться к прекрасному и учиться новому

Осень — отличное время для посещения культурно-развлекательных мероприятий. В это время стартует новый театральный сезон, в музеях и галереях открываются выставки. По мнению эксперта, это отличная возможность переключиться с повседневных дел, получить новые впечатления и расширить кругозор.

— В осенние месяцы люди, как правило, начинают учиться чему-то новому. Это могут быть языковые или компьютерные курсы, повышение квалификации, тренинги. Обучение позволяет пересмотреть старые стратегии достижения целей и освоить новые. В процессе обучения формируются новые нейронные связи, что делает человека более гибким и адаптивным, а его эффективность повышается без увеличения затрат энергии, — рассказала ведущий психолог.

В октябре в специализированном центре занятости «Моя карьера» пройдут бесплатные тренинги для москвичей. Участники изучат подходы к финансовому планированию, узнают, как создать гармоничный визуальный контент в социальных сетях, познакомятся с тонкостями заключения договоров, особенностями налогообложения при создании собственного дела.

Сфокусируйтесь на достижении собственных целей

Важно помнить, что приближается окончание года, а для многих — это подведение итогов. Сфокусируйтесь на тех целях и результатах, с которыми хотите войти в новый год. Задайте себе вопрос: «Почему для меня важно этого достичь? Что мне это даст?» Таким образом, вы не только проверите свои цели на истинность, но также активизируете внутренние ресурсы для их воплощения.

— Зачастую мотивация угасает в том случае, если мы не осознаем к чему идем. Если вы четко ответите себе на вопрос: «К чему хотите прийти и для чего это вам, на самом деле, необходимо», — то почувствуете прилив энергии, который так необходим в осеннюю пору, — резюмировала ведущий психолог.