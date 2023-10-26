Психолог рассказала, когда можно перейти на «ты» с собеседником

Кандидат психологических наук Софья Сулим заявила, что на «ты» с собеседником можно переходить только тогда, когда пройдена стадия установления контакта. Она также напомнила о том, что важно соблюдать личные границы другого человека.

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«То есть когда уже разговоры о погоде, о том, что вас окружает, закончились. Это так называемый малый разговор. Люди начинают общаться по делу, и вы чувствуете, что контакт есть», – сказала врач.

Софья Сулим добавила, что в этот момент человек вербально включен в диалог: слушает, внимательно смотрит, а корпус повернут в сторону собеседника.

При этом психолог подчеркнула, что перед тем, как переходить на «ты», нужно задать соответствующий вопрос.

«Это важно, потому что не для всех переход на «ты» удобен. Кто-то все-таки склонен дистанцироваться и более длительное время привыкать к другому человеку», – напомнила специалист.

Кроме того, этот вопрос еще и показывает, что вы соблюдаете личные границы другого человека и не собираетесь сближаться с ним быстрее, чем он будет к этому готов.

Сулим отметила, что в большинстве случаев вы сами поймете, когда стоит задать человеку вопрос о переходе на «ты». Обычно в такие моменты общение уже идет менее формально и стороны обсуждают интересующие их вопросы, передает РИАМО.

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