Фридман проиграл суд по делу о запрете тратить деньги на содержание особняка

Попавший под западные санкции бизнесмен Михаил Фридман проиграл суд по делу о запрете оплаты услуг по содержанию своего лондонского особняка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную пресс-службу. Бизнесмен подавал иск после того, как ему отказали в разрешении ежемесячно тратить из замороженных средств 30 тысяч фунтов на обслуживание дома. В решении суда также отмечается, что, несмотря на желание вернуться в Британию, Фридман не сможет этого сделать из-за наложенных на него санкций. Новость дополняется