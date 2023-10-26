Лабковский назвал 3 главные иллюзии, которые разрушают отношения

В списке главных врагов любви особое место занимают иллюзии. Они являются когнитивными искажениями, которые портят отношения и встречаются в каждом втором любовном романе, говорит психолог Михаил Лабковский. В своем Telegram-канале он назвал три такие иллюзии.

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1. Многие считают, что любящий человек обязательно будет ревновать, хотя на самом деле к здоровым отношениям это не имеет никакого отношения.

2. Многие уверены, что настоящая любовь — это когда один человек растворяется в другом и в итоге отказывается от собственных интересов. Остаются только совместные. На самом деле здоровые отношения — союз двух отдельных полноценных личностей, в котором не отрекаются от своих целей и планов ради партнера.

3. Есть представительницы прекрасного пола, которые думают, что, если мужчина постоянно дарит какие-то подарки, значит, он «вкладывается в женщину». В противном случае он ее не любит. В реальности тот факт, что мужчины не дарят подарки женщинам, не всегда означает, что они не любят и не ценят. У партнера могут быть конкретные причины не делать презентов, и они необязательно связаны с его жадностью или отсутствием чувств.

«Жертвы, страдания, бесконечные требования к настоящей любви отношения не имеют», — подытожил психолог всея Руси.