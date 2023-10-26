«Счет пополам». Какое еще поведение мужчин раздражает женщин
Второго свидания можно не ждать.
О том, что отпугивает от отношений мужчин, мы успели поговорить, пришло время и самим мужчинам взглянуть на себя под другим углом и, наконец, понять, как не нужно себя вести с прекрасным полом, если вы планируете выстраивать с этой женщиной долгосрочные отношения.
«Кто пил фреш?»
Ничего удивительного, что ролик на тему современных мужчин в аккаунте популярного блогера так завирусился. Многих мужчин можно довести буквально до истерики предложением закрыть счет. Представители сильного пола, которых принято в таких ситуациях называть «пополамщиками», автоматически относят женщин в разряд меркантильных охотниц. Спешим развеять этот популярный мужской миф — дам, стремящихся поужинать за чужой счет, всего 10%, да и их мотивы в построении отношений в большинстве случаев становятся понятны еще задолго до встречи, чаще женщина уже в переписке дает понять, что ищет «папика» для ее содержания. Остальные 90% женщин возмущены по другой причине.
«Своим приглашением разделить счет пополам он говорит ей, что она одна из многих других, он не выбрал ее в качестве важной для себя. Той, о которой хочет заботиться и доставить удовольствие, в отношения с которой он готов вкладываться», — считает психолог Наталья Безгина.
Женщина отправляется на свидание, чтобы подарить мужчине свою феминную энергию, а взамен получить от него мужскую. В предложении разделить счет она легко считывает отсутствие элемента ухаживаний.
«Женщину раздражает, что мужчина не проявляет заботу, в том числе, это проявляется, когда мужчина предлагает разделить счет», — говорит Ольга Савская, психолог.
Мужчина не уделяет внимания
Если мужчинам не так важно постоянно находиться в эмоциональном контакте с партнершей, то женщины практически не могут выстроить привязанность без этого элемента. Как известно, больше всего ее привлекает то, чего нет у самой — мужская энергия, способность защитить. Когда мужчина отказывается проявлять заботу, женщина постепенно теряет интерес.
«Раздражает тот мужчина, которые не проявляет мужские качества, а также встает в позицию жертвы, спасателя или тирана», — поясняет Ольга Савская.
С таким партнером не чувствуешь себя безопасно, ведь женщина всегда, хоть и неосознанно, переживает за будущее.
Наталья Безгина: «В жизни женщины гораздо больше продолжительных периодов, когда она не может зарабатывать, привязана к маленькому ребенку, ей нужна физическая и эмоциональная поддержка».
Мужчина нарушает границы
Популярная мысль среди современных мужчин — предложу все сразу. В том числе, заявить о желании вступить в интимную близость как можно раньше. И как бы не оправдывал сильный пол подобное поведение «современностью», для психически здоровой женщины подобное обращение будет прямым нарушением границ. Наши эксперты подтверждают, что подавляющее число их клиенток жалуются на сексуальную агрессивность мужчин, причем начинается все с пресловутых дикпиков. Не делайте так.