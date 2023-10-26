«Счет пополам». Какое еще поведение мужчин раздражает женщин

Второго свидания можно не ждать.

© WomanHit.ru

О том, что отпугивает от отношений мужчин, мы успели поговорить, пришло время и самим мужчинам взглянуть на себя под другим углом и, наконец, понять, как не нужно себя вести с прекрасным полом, если вы планируете выстраивать с этой женщиной долгосрочные отношения.

Видео дня

«Кто пил фреш?»

Ничего удивительного, что ролик на тему современных мужчин в аккаунте популярного блогера так завирусился. Многих мужчин можно довести буквально до истерики предложением закрыть счет. Представители сильного пола, которых принято в таких ситуациях называть «пополамщиками», автоматически относят женщин в разряд меркантильных охотниц. Спешим развеять этот популярный мужской миф — дам, стремящихся поужинать за чужой счет, всего 10%, да и их мотивы в построении отношений в большинстве случаев становятся понятны еще задолго до встречи, чаще женщина уже в переписке дает понять, что ищет «папика» для ее содержания. Остальные 90% женщин возмущены по другой причине.

«Своим приглашением разделить счет пополам он говорит ей, что она одна из многих других, он не выбрал ее в качестве важной для себя. Той, о которой хочет заботиться и доставить удовольствие, в отношения с которой он готов вкладываться», — считает психолог Наталья Безгина.

Женщина отправляется на свидание, чтобы подарить мужчине свою феминную энергию, а взамен получить от него мужскую. В предложении разделить счет она легко считывает отсутствие элемента ухаживаний.

«Женщину раздражает, что мужчина не проявляет заботу, в том числе, это проявляется, когда мужчина предлагает разделить счет», — говорит Ольга Савская, психолог.

Мужчина не уделяет внимания

Если мужчинам не так важно постоянно находиться в эмоциональном контакте с партнершей, то женщины практически не могут выстроить привязанность без этого элемента. Как известно, больше всего ее привлекает то, чего нет у самой — мужская энергия, способность защитить. Когда мужчина отказывается проявлять заботу, женщина постепенно теряет интерес.

«Раздражает тот мужчина, которые не проявляет мужские качества, а также встает в позицию жертвы, спасателя или тирана», — поясняет Ольга Савская.

С таким партнером не чувствуешь себя безопасно, ведь женщина всегда, хоть и неосознанно, переживает за будущее.

Наталья Безгина: «В жизни женщины гораздо больше продолжительных периодов, когда она не может зарабатывать, привязана к маленькому ребенку, ей нужна физическая и эмоциональная поддержка».

Мужчина нарушает границы