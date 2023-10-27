Исследование: почему мужчины становятся инцелами

Первое в своем роде исследование, посвященное вынужденным девственникам, которых часто называют инцелами, опровергло распространенное мнение о том, что они предъявляют женщинам нереалистичные требования.

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О том, почему мужчины становятся инцелами — в материале "Рамблер".

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Инцелы — это группа озлобленных из-за отсутствия секса мужчин, которые формируют свою идентичность на основе предполагаемой неспособности установить романтические связи с женщинами.

Онлайн-сообщества инцелов вызывают серьезную озабоченность, поскольку они часто ассоциируют себя с женоненавистническими и враждебными взглядами на противоположный пол, а также на сексуально активных мужчин.

Интернет-пользователи обычно высказывают предположение, что причина неудач инцелов в сфере знакомств заключается в том, что они предъявляют к женщинам нелепо завышенные требования и нереалистично оценивают уровень партнера, которого они могут привлечь.

Почему инцелы не могут найти партнера?

Однако ученые из Техасского университета, которые провели первое официальное исследование психологии инцелов, предположили, что эти мужчины на самом деле предъявляют меньше требований к потенциальным избранницам, чем другие представители мужского пола.

В процессе исследования через социальные сети было опрошено 319 мужчин, 139 из которых назвали себя инцелами, а их средний возраст составил 29 лет. Вопреки распространенному заблуждению, инцелы были готовы довольствоваться оценками ниже среднего по 12 из 15 характеристик — от привлекательности лица и интеллекта до сексуального мастерства.

Им необходимо было выбрать минимальный балл от 1 до 10, которому должен соответствовать человек по 15 признакам, чтобы рассматривать его в качестве "потенциального долгосрочного романтического партнера".

Ученые также задавали мужчинам вопрос о том, почему, по их мнению, им не везет в любви, и результаты показали, что они чаще, чем другие, считают себя неполноценными.

Они чаще объясняли свое одиночество внешними причинами, такими как конкуренция со стороны других мужчин, а также выявили различия в том, какие характеристики, по их мнению, привлекательны для женщин.

Группа недооценивала стремление к интеллекту, доброте и юмору, в то время как придавала большее значение физической привлекательности и финансовым перспективам.

Исследователи также обнаружили, что инцелы чаще всего были невысокого роста, хотя, как показывают исследования, женщин чаще привлекают мужчины выше среднего роста. Это способствует возникновению у подобных мужчин чувства отверженности.

Почему инцелы считаются опасными для общества?

В последние годы инцелы стали более широко обсуждаться в средствах массовой информации после того, как на них возложили ответственность за ряд террористических актов.

В 2014 году Эллиот Роджер убил шесть человек в Калифорнии, напав на них с пистолетом и ножом, вскоре после того, как опубликовал видеоролик, в котором жаловался, что в свои 22 года он все еще девственник.

Он также опубликовал 141-страничный документ, в котором подробно описал свою ненависть к женщинам и злость на то, что его отвергают в сексуальном плане.

Другой печально известный инцел, попавший в заголовки газет, — Алексей Минасян, убивший 11 человек и ранивший 15 в результате нападения на фургон в Торонто, которое было охарактеризовано как "женоненавистнический терроризм".

Незадолго до нападения он написал в соцсетях: "Восстание инцелов уже началось!" и, похоже, боготворил Роджера за то, что тот является "отцом-основателем инцелов".