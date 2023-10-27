Психолог назвал 5 признаков желанной женщины

Самооценка — ключ к счастью, говорит психолог Александр Шахов. Какая она у желанных женщин, эксперт рассказал в своем Telegram-канале, перечислив пять качеств.

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1. Желанная женщина всегда оценивает себя высоко. Она знает, что достойна лучшего. Она не сомневается в своих способностях и талантах, она верит в свои силы и возможности.

2. Ей чуждо самолюбование и самовлюбленность, но свойственно глубокое понимание своих достоинств и недостатков. Она умеет видеть свои ошибки и учиться на них. Это способность прощать себя и двигаться дальше.

3. Она умеет брать ответственность за свою жизнь и свои решения. Она не ищет виновных в своих неудачах, она ищет уроки.

4. Желанная женщина умеет любить себя. Она действительно заботится о своем теле, здоровье и душевном состоянии.

5. Она умеет радоваться маленьким вещам и находить счастье в каждом дне.

«Помните, самооценка — это отражение в зеркале. И только вы можете решить, каким оно будет. Поэтому берегите, цените и любите себя. Самооценка — это тот инструмент, который отражает наше уважение к себе и помогает рассчитывать на уважение от окружающих», — написал психолог Александр Шахов.