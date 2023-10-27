Психиатр рассказала о методах борьбы с осенней депрессией

Врач – психиатр, психотерапевт Юлия Фофанова рассказала, что психическое расстройство, проявляющееся только в осенний период, требует внимания специалиста и пересмотра рациона.

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Как рассказала старший преподаватель кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, осенью человек может столкнуться с сезонным аффективным расстройством, которое является не просто осенней хандрой. При этом типе депрессии отмечается низкий уровень энергии и мотивации, человек становится грустным, раздражительным и невнимательным. Об этом пишет ИА ЕАОMedia.

Чтобы выбраться из этого состояния, необходимо обратиться к психотерапевту и не убеждать себя в том, что осенью все испытывают то же самое.

– В действительности осенняя депрессия – это психическое расстройство, которое нужно лечить. Помимо обращения к врачу, пациенту стоит пересмотреть свой рацион – нехватка витаминов также может спровоцировать хандру и упадок сил, – цитирует СМИ Фофанову.