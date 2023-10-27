Мужчина заметил одно изменение в возлюбленной и расстался с ней

Пользователь Reddit рассказал, что заметил одно изменение в возлюбленной и решил расстаться с ней. Он заявил, что его девушка сделала такую же татуировку, какая была у его покойной жены.

Автор поста написал, что был женат на девушке по имени Лаура, в браке у них родился сын. Лауры не стало семь лет назад.

«Я не был готов к новым отношениям, но год назад я встретил Кайлу. Кайла потрясающая, я сразу рассказал ей о своем прошлом и предупредил, что мой сын будет всегда в приоритете для меня, но они стали отлично ладить», — подчеркнул мужчина.

Однако через некоторое время, по словам рассказчика, девушка призналась ему, что чувствует себя заменой его покойной жене.

«Кайла начала странно себя вести, стала блондинкой, как Лаура, начала одеваться, как она, и тоже сделала пирсинг. Затем мой сын начал называть ее мамой, она стала совершенно другой женщиной», — отметил рассказчик.

Автор признался, что последней каплей стало то, что его возлюбленная сделала татуировку, которая была у его покойной жены.

«Сначала Кайла отрицала, что стала полной копией Лауры, но потом расплакалась и заявила, что чувствует, что должна жить для памяти о Лауре», — добавил он.

В итоге герой истории решил расстаться с девушкой.

Той же ночью Кайла совершила попытку ухода из жизни.

«У нее нет семьи, и я был указан в качестве контактного лица на случай чрезвычайных ситуаций», — написал автор истории. Он признался, что его семья намекает на то, что он должен жениться на девушке. «Но я не считаю, что это было бы правильным решением», — заключил рассказчик.

В комментариях пользователи поддержали решение автора и отметили, что девушка может быть психически нездорова.

«Ей нужна помощь, но не твоя, а врачей», — написал один из комментаторов.