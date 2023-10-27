Парень случайно нашел профиль понравившейся ему девушки и обиделся

Пользователь Reddit с ником ThrowRA_Consistent12 случайно нашел в TikTok профиль девушки, которая ему понравилась, и обиделся. Парень признался, что неожиданно для себя узнал неприятную правду.

Герой истории рассказал, что несколько недель назад пригласил на свидание понравившуюся ему девушку, с которой они состояли в одних и тех же компаниях друзей. Парень был готов к отказу, но она согласилась.

Рассказчик признался, что ему понравилась встреча с девушкой. Вместе они поужинали в ресторане и прогулялись по городу. Герой истории посчитал, что все прошло хорошо.

Но некоторое время назад в рекомендациях TikTok автору публикации попался ее пост.

«Готовлюсь к свиданию, на которое я действительно не хочу идти» — пересказал содержание публикации парень.

Герой решил, что в этом послании речь шла о нем и об их недавнем свидании.

«На меня как будто вылили ведро ледяной воды. Я был так счастлив до этого момента, а теперь узнал, что она даже не хотела идти со мной на свидание», — высказался автор поста.

Он добавил, что эти слова обидели его и он не уверен, хочет ли продолжать строить отношения со знакомой.

В комментариях пользователи посоветовали парню прекратить общение с девушкой. В случае, отметили они, если у нее возникнут вопросы, он может упомянуть, что видел ее ролик в TikTok.

«Я бы спросил в комментариях к этому видео, как прошло свидание», — предложил еще один вариант действий читатель с ником naked_neve.