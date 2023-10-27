Названы слова и выражения, способные вызывать болезни

Некоторые исследования доказали, что слова, фразы и выражения, произносимые человеком, способны оказывать влияние на здоровье и самочувствие.

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Ученые составили список устойчивых фраз, которые способны спровоцировать заболевания.

Первые подробные исследования в этой области провел психотерапевт, доктор медицины Носсрат Пезешкиан. Он обнаружил, что в любом языке существуют выражения, которые оказывают негативное влияние на организм. Пезешкиан называл их органическими, то есть воздействующими на те или иные внутренние и наружные органы, передает издание argumenti.ru.

К таким выражениям относятся «кишка тонка» и «просто не перевариваю». Они могут спровоцировать язву и гастрит, «сердце разрывается» и «удар в самое сердце» — сердечно-сосудистые заболевания, «аллергия на такого-то» — проблемы с кожей, появление высыпаний.