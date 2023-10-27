Три признака, что мужчина вам изменяет

Психолог подсказывает, как раскусить обманщика.

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Один из самых сложных моментов в любых отношениях — измена партнера. Прощать или нет — здесь решать только вам, а вот как понять, что ваш мужчина вам неверен, в этом мы попытались разобраться со специалистом, психологом Натальей Безгиной.

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Мужчина резко меняет настроение

Если вы в отношениях уже некоторое время, то наверняка успели изучить особенности поведения своего партнера. Одним из «звоночков» измены может быть резкая смена настроения. Наталья приводит пример: «Сидит напротив вас за ужином и вы улыбаетесь друг другу. После телефонного разговора или смс ваш спутник становится агрессивным, начинает вас в чем-то обвинять, прекращает беседу и выходит из контакта». Как объясняет специалист, многим мужчинам крайне сложно удерживать маску, ведь недовольство все равно рвется наружу. «С несколькими женщинами держать под контролем их эмоции и чувства — тратить много энергии», — говорит Безгина.

Мужчина начинает вас критиковать и придираться

И не важно, что ранее он вас боготворил. Критика может проявляться как в мелочах, так и в серьезном: партнер может затронуть и наиболее болезненные точки, например, вашу внешность или сексуальные страхи. Как это связано с неверностью? Наталья отвечает: «Измена всегда происходит потому, что в паре идет „дисконект“, в начинается разлад. За счет придирок, оценок, споров по поводу одежды, макияжа, стрижки мужчина пытается одновременно оправдать себя в собственных глазах „это не я плохой муж-изменник, а у меня нет другого выхода, жена не соответствует“. Никому не хочется брать ответственность за отношения, хочется, чтобы виноват был кто-нибудь другой».

Обратите внимание на этот момент, особенно если ваш мужчина в принципе не склонен к жесткой критике и обесцениванию.

Мужчина старается лучше выглядеть

Да, к сожалению, многие современные мужчины не проявляют большого интереса к уходу за собой. Тем более подозрительным будет рвение партнера изменить стиль в одежде, сделать новую прическу и озаботиться приобретением косметических средств, от которых ранее он просто воротил нос. Психолог поясняет: «Когда мужчина чувствует потребность в женском внимании и хочет удержать его, выбирает даму из близкого круга, на которую хочет произвести впечатление и видеть восхищение в ее глазах, то он начинает внешне меняться. Вкладывает силы и ресурсы в приобретение внешней формы».

При этом специалист рекомендует не рубить с плеча и не бросаться с обвинениями, если вы заметили хотя бы один из этих признаков. Стоит подходить к каждой ситуации индивидуально, просто быть внимательнее к тому, что происходит в ваших отношениях. Вовремя решать все проблемы, не ждать, когда негатив накопится и мужчина действительно решит заняться поиском другой партнерши.