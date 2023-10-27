Как вести себя при вспышках гнева

Во-первых, нужно осознать проблему, а, во-вторых, признать, что это мешает и что необходимо что-то изменить, чтобы не разрушить свою жизнь. Ведь если в краткосрочной перспективе это может быть незаметным, то в долгосрочной — разрушать отношения с близкими, коллегами и друзьями, загнав человека, не контролирующего свои эмоции, в изоляцию. В-третьих, я использую любые техники, связанные с тем, чтобы эмоцию не вылить, — рассказала Софья Сулим.