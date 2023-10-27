5 способов и один секрет, которые помогут выявить свой талант

Талантливых людей много, но далеко не у всех получается сделать свои способности заметными. Какие условия нужны для того, чтобы талант мог принести деньги и успех, рассказывает Евгения Изотова, продюсер, маркетолог и основатель агентства масштабных мероприятий.

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Способ 1: Делать то, к чему лежит душа

Честно ответьте себе на вопрос — что вам нравится делать, от чего «горят глаза»? Для этого вы наверняка прислушаетесь к своим истинным желаниям. Самое главное, чтобы нравился не только результат, но и путь, по которому к нему придется двигаться. Если есть удовольствие от деятельности, будет больше энергии, а чем больше энергии, тем лучше результат. Для того чтобы мечта проявилась, ей нужно дать время, но при этом целенаправленно действовать. Важно, чтобы это происходило не через силу, не ради того, чтобы кому-то что-то доказать, а ради себя. И тогда все получится и придут признания, деньги, успех.

Способ 2: Найти ролевую модель

Стоит посмотреть на тех, кто уже достиг желаемого, обращать внимание на людей, которые уже живут жизнью мечты, занимаются любимым делом, ярко проявляются. За ними полезно наблюдать и у них полезно учиться: становится понятно, что человек делает, какими компетенциями обладает, как действует и как дошел до своих результатов. Не надо стесняться использовать чужой опыт — так получится достичь цели гораздо быстрее, чем если двигаться с нуля.

Способ 3: Пробовать и не сдаваться

Очень часто после первой неудачи люди перестают делать попытки, ведь они ждали быстрого результата. А иногда смотрят на других и думают — как просто им все дается, почему я так не могу. Но успех — в количестве повторяющихся усилий, за ним всегда есть действия, которые не привели к мгновенной победе.

Например, из трех переговоров на организацию крупных мероприятий, на подготовку которых потрачены силы и время, сделкой завершаются только одни. Но если вести параллельно несколько переговоров с потенциальными заказчиками — вероятность успеха возрастает в разы. Важно не относиться к попыткам, как к неудачам, а просто считать их, как задачи, которые нужно решить.

Способ 4: Быть заметным

Нужно рассказывать о себе, делиться опытом, идти в лучшие компании и сообщества, вести социальные сети. Не стесняться учиться продавать себя, проявлять способности и навыки, показывать знания. Происходит магия: чем больше показывать, тем более заметны будут слабые стороны и недочеты, зоны, над которыми еще надо работать. Появляются люди, которые вас поддерживают, возможности для сотрудничества, коллаборации. Так из внешней среды приходит энергия, которая двигает вас дальше. Потихоньку ваш проект начинает расти, и если вы приносите пользу, то ее отражение всегда равно деньгам.

Способ 5: Выбирать окружение

На пути обязательно будут и люди, которые критикуют и не верят в победу, и те, кто дает советы, исходя из своих интересов и позиции. Как правило, всем им хочется (пусть и бессознательно), чтобы человек остался с ними в зоне комфорта, не стал заметен и успешен - ведь тогда он будет вызывать у них негативные чувства. Да, людям бывает тяжело признать и «переварить» чужой успех. Но стоит приложить усилия и сформировать такое окружение, где не прозвучит «не получится». Советоваться лучше с теми, кто уже получил результат. И в окружении, и в команде должны быть люди, которые верят в проект и его автора. Конечно, на пути будут трудности, неудачи, собственное сопротивление, но поддержка поможет идти дальше.

И самое главное: