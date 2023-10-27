Как перестать откладывать все на потом

«Это простой, но эффективный способ борьбы с прокрастинацией. Помогает управлять временем, повышает продуктивность и позволяет вам оставаться сосредоточенным на задачах. Когда вы знаете, что есть ограниченное количество времени для работы над задачей, это создает чувство срочности, которое может помочь преодолеть прокрастинацию. Кроме того, короткие перерывы помогают уменьшить усталость и стимулируют мозг к более активной работе», — пишет эксперт.