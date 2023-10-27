Как перестать откладывать все на потом

Необычный лайфхак, который точно поможет
Привычка откладывать все на потом называется прокрастинацией. Если вы давно и безуспешно с ней боретесь, попробуйте метод Помодоро, советует в своем Telegram-канале психолог Денис Долгов.
«Это простой, но эффективный способ борьбы с прокрастинацией. Помогает управлять временем, повышает продуктивность и позволяет вам оставаться сосредоточенным на задачах. Когда вы знаете, что есть ограниченное количество времени для работы над задачей, это создает чувство срочности, которое может помочь преодолеть прокрастинацию. Кроме того, короткие перерывы помогают уменьшить усталость и стимулируют мозг к более активной работе», — пишет эксперт.
Метод Помодоро был разработан Франческо Чирилло в конце 1980-х годов. Он основан на использовании таймера для разбивки работы на интервалы: обычно по 25 минут с короткими перерывами. Эти интервалы называют «помодоры» — в честь кухонного таймера-помидора, который использовал Чирилло.
Вот как работает метод Помодоро:
- Выберите задачу, которую нужно выполнить.
- Установите таймер на 25 минут (это ваш первый «помодоро»).
- Работайте над задачей, пока таймер не зазвонит.
- Сделайте короткий перерыв (пять минут).
- Повторите процесс. После каждого четвертого «помодоро» сделайте более длинный перерыв (15-30 минут).