Почему снится один и тот же кошмар и как это преодолеть

При чём тут стресс и непрожитые травмы?

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Владимир Дернов, клинический и спортивный психолог, гипнотерапевт: «Ночные кошмары способны оказывать серьёзное влияние на психологическое и эмоциональное благополучие человека. Они могут приводить к беспокойству, тревоге и нарушению сна, оказывая негативное воздействие на качество жизни».

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Причины ночных кошмаров

Травматические события

Люди, пережившие тяжёлые травмы, могут страдать от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Они испытывают кошмары, которые постоянно возвращаются, повторяясь в циклах. Это связано с тем, что некоторые события оставляют глубокий след в памяти и могут продолжать влиять на психическое состояние человека долгой период времени.

Стресс и тревога

Эмоциональные состояния, такие как высокий уровень стресса и тревоги, также способствуют возникновению ночных кошмаров. Негативные эмоции и переживания, накапливающиеся в течение дня, могут проявиться в виде интенсивных сновидений.

Подавленные эмоции и конфликты

Порой люди неспособны выразить или осознать свои эмоции и конфликты в повседневной жизни. И они могут столкнуться с их проявлением во время сна. Тогда повторяющиеся ночные кошмары будут проекцией внутренних конфликтов и подавленных чувств.

Лекарственные препараты и наркотики

Некоторые медицинские препараты, а также употребление наркотиков и алкоголя перед сном влияют на содержание сновидений и способствуют появлению страшных снов.

Соматические и неврологические состояния

Определённые физические и неврологические состояния, такие как болезни, болевой синдром и нарушения сна (например, бессонница или апноэ сна), также могут вызывать кошмары.

Лилия Шувалова, психолог, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта «Синергии»: «Традиционно сновидения принято относить к сфере деятельности бессознательного. Сны позволяют переработать информацию, которая хранится в нашей психике. Так восстанавливаются ресурсы и нервная система. Ночью тревожащие человека данные перерабатывается в безопасной и менее болезненной форме. Это визуализируется в виде сновидений, что позволяет психике оставаться сохранной, то есть — условно здоровой».

Почему кошмары повторяются?

Повторяющиеся сны помогают бессознательной части нашей психики дозированно отработать вытесненный или эмоционально яркий материал. То есть вывести в сознание без значительного ущерба для общего самочувствия.

Если кошмары сопровождают сон человека длительное время и он научился с ними уже жить, то данная ситуация ненормальная. Это будет указывать на достаточно глубокую вытесненную психотравму. Она забирает значительный ресурс у психики, что ведёт к снижению продуктивности в обыденной жизни.

Игнорирование повторяющихся кошмаров, особенно в детском возрасте, не даёт восстанавливаться нервной системе во время сна в полном объёме. Это непременно отразится на способности к концентрации внимания и запоминанию, скорости обработки информации.

Как читать символизм снов?

Сны символичны. Это уже устоявшийся и общепризнанный факт. Однако толкование значений может достаточно сильно отличаться в разных странах, регионах и у народностей. Поэтому сонники – не всегда адекватный инструмент для расшифровки и формирования обоснованных выводов.

Для верного толкования, конечно, необходимо научиться свой сон запоминать. Это бывает очень сложно сделать. Есть ряд подсказок, как сохранить в памяти кошмар и его проанализировать.

Первое – опишите ситуацию и место, в которых разворачивались события. Вспомните основных действующих лиц. Далее обратите внимание на ощущения, возникающие при воспоминании о той картинке или действиях. Третье – подумайте, знакомы ли эти ощущения. Четвёртое – зафиксируйте чувства и эмоции. Если это не получается, то отметьте, что было с телом. Возможно, вы не могли передвигаться или ноги были «ватные».

Обобщая эти факты, можно с помощью специальных психологических техник найти ситуацию, которая стала пусковым механизмом для этого сновидения. Затем растолковать моменты, которые тревожат и не дают покоя. Лучше это делать с помощью психолога.

Как справиться с тревогой и стрессом?

Длительное воздействие стресса не позволяет восстановиться нервной системе полностью. Такое состояние делает нас более восприимчивым к неблагоприятным факторам жизни. Да и просто к информационному шуму.

Любая эмоция в напряжении ощущается человеком сверхдраматично. Как итог – ещё больше повышается уровень тревожности и снижается активность. Эта же эмоция при более благоприятных физиологических условиях не будет казаться катастрофической и не причинит столько переживаний человеку.

Травмы головного мозга, психические расстройства – это болезни и состояния, которые физиологически препятствуют нормальному течению выработки химических элементов и сбалансированной активности зон данного органа. Что, конечно, отражается на качестве сна и общих процессах восстановления.

В ситуации повышенного стресса и тревоги необходимо в обязательном порядке наладить режим сна и бодрствования, питания. В отсутствие качественного отдыха нарушается выработка нейрональных гормонов. Они необходимы для нормального функционирования головного мозга и психики в целом.

Одним из универсальных и безопасных способов борьбы с тревожностью являются дыхательные упражнения. Почему? В негативной ситуации мы начинаем дышать менее качественно. В мозг поступает гораздо меньше топлива. Дыхательные упражнения, направленные на активизацию диафрагмального дыхания, позволяют быстро и качественно насытить организм кислородом. В результате мысли приводятся в порядок.

Правильная атмосфера для сна

Атмосфера для сна играет важную роль для его качества и длительности. Во-первых, не стоит нагружать себя тяжёлой пищей перед сном или пищей с высоким содержанием углеводов.

Во-вторых, нужно снизить количество визуального шума перед сном. Откажитесь от просмотра гаджетов, телевизора, разговоров по телефону хотя бы за час перед сном. Дайте своему мозгу настроиться на отдых и уснуть, а не вырубиться, словно рубильник, от усталости.

Конечно, всегда хороши дыхательные упражнения на расслабление. Они помогают отпустить события дня и настроиться на покой. Озаботьтесь созданием благоприятных климатических условий в комнате, в которой будете спать – проветрите, настройте температуру и влажность.

К кому обращаться за помощью?

Если кошмары повторяются и они доставляют дискомфорт или, например, человек просыпается посреди ночи и потом не может уснуть, то необходима помощь специалиста.

Можно сколько угодно игнорировать кошмары, но через какой-то отрезок времени они всё равно истощат нервную систему. И данная проблема уже приобретёт более масштабные значения. Своевременное обращение к психологу или психотерапевту за помощью позволяет решить данную проблему, не снижая продуктивности в обычной жизни.

Владимир Дернов: «Помните, что только комбинированный подход помогает пациентам осознать и преодолеть источники своих кошмаров. Также научиться управлять стрессом и эмоциями. Как итог — улучшить качество сна и общее благополучие».

Как лечить ночные кошмары?

Лечение цикличных кошмаров требует комплексного подхода и может включать разные методы. Разберём самые эффективные.

Психотерапия

Один из основных подходов к лечению страшных повторяющихся снов – это психотерапия. Специалисты работают с пациентами, чтобы помочь им исследовать и осознать источники своих сновидений. В случае травматических событий используются методы, такие как терапия травмы или когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Они помогают справиться с последствиями травмы и уменьшить частоту и интенсивность кошмаров.

Гипнотерапия

Гипнотерапия может быть эффективным методом лечения ночных кошмаров. Специалист способствует достижению глубокого состояния расслабления и осознания, чтобы исследовать корни и смысл кошмаров. При помощи этой методики есть возможность провести визуализацию и переосмысление сценариев. Также научить пациента техникам саморегуляции и управления стрессом.

Медикаментозное лечение