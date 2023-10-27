Как пережить смерть домашнего животного

Певец Дима Билан рассказал в социальных сетях о смерти своего кота Соломона. Питомец артиста скончался после трех лет борьбы с болезнью. Заводя домашних животных, люди быстро привязываются к ним. Поэтому потеря четвероного друга — это всегда тяжело.

© Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» обсудила с психотерапевтом Алексеем Вилковым, как пережить смерть домашних питомцев.

По словам специалиста, люди очень привязаны к своим питомцам, поэтому после его смерти переживают настоящее горе.

— Он испытывает те же эмоции, что и в момент потери близкого родственника. В норме такая реакция длится от двух до четырех недель, — пояснил врач.

Он подчеркнул, что больше склонны к переживаниям люди, которым свойственны пессимистичность, депрессия или тревожность. Также особенно тяжело переживать уход питомца могут те, кто эмоционально больше привязан к нему.

— Если у человека не было никого, кроме питомца, то он может переживать сильнее и болезненнее. Это состояние способно перерасти в депрессию, где без помощи специалиста уже не справиться, — предупредил Вилков.

Помочь пережить потерю питомца, по мнению психотерапевта, может новый пушистый друг.