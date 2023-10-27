Как наладить отношения детей с новым мужчиной матери

«Если вы решили, что готовы к новым отношениям, важно понимать, что мужчине нужно уделять достаточное количество времени и внимания. Когда человек начнет испытывать к вам чувства и через недели или месяцы узнает о наличии детей, он, возможно, не уйдет, но будет чувствовать себя обманутым. Это может отразиться и на его отношении к детям. Многие мужчины относятся положительно к наличию детей, если, конечно, вы не посвящаете им 90% времени и не злоупотребляете общением с бывшем мужем. Во всем должен быть баланс. Если же человек на первом свидании открыто говорит вам, что для него наличие детей является преградой — это не ваш человек. Чтобы не тратить ни свое, ни его время, первое правило — не скрывать наличие детей с самого начала общения», — объяснила она.