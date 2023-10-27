Как наладить отношения детей с новым мужчиной матери
Знакомясь с новым мужчиной для отношений, никогда нельзя скрывать наличие детей, а впоследствии пренебрегать желаниями мужчины ради своего ребенка. Об этом «Газете.Ru» рассказала Эвелина Мирошниченко, семейный психолог.
«Если вы решили, что готовы к новым отношениям, важно понимать, что мужчине нужно уделять достаточное количество времени и внимания. Когда человек начнет испытывать к вам чувства и через недели или месяцы узнает о наличии детей, он, возможно, не уйдет, но будет чувствовать себя обманутым. Это может отразиться и на его отношении к детям. Многие мужчины относятся положительно к наличию детей, если, конечно, вы не посвящаете им 90% времени и не злоупотребляете общением с бывшем мужем. Во всем должен быть баланс. Если же человек на первом свидании открыто говорит вам, что для него наличие детей является преградой — это не ваш человек. Чтобы не тратить ни свое, ни его время, первое правило — не скрывать наличие детей с самого начала общения», — объяснила она.
Еще один важный пункт — не соглашаться на легкий формат, а создавать новую семью. Если ребенок будет понимать, что для вас семья в приоритете, что вы серьезно относитесь к выбору мужчины, то будет уважительно относиться к вам, вашим отношениям, мужчине.
«Не разменивайтесь на мимолетные отношения. После первого брака уделите время тому, чтобы понять, какого человека хотите видеть рядом с собой. Если рядом с вами будет достойный, образованный, добрый человек, то он сможет правильно выстроить контакт и с вашим ребенком», — добавила эксперт.
По словам психолога, важно понимать, что даже если мужчина добрый и любит детей, он не потерпит конкуренции, если ваш ребенок — это ваш мир.
«Вам нужно развиваться, быть интересной себе, быть готовой проводить с мужчиной время, вместе отдыхать и заниматься хобби. Ваша жизнь не должна быть посвящена только воспитанию детей. Когда отношения между вами станут доверительными и стабильными, тогда к совместному времяпрепровождению вы сможете подключить и детей», — подчеркнула специалист.
Будьте готовы давать ответы и на сложные вопросы ребенка.
«Будьте спокойны и вдумчивы, когда ребенок задает вам «неудобные» вопросы. Ответив на них, вы можете многое понять для себя. Объясняйте так, чтобы ребенок мог почерпнуть важное и для своей будущей жизни. Никогда не жалуйтесь ребенку на мужчину, не говорите о нем плохо, если вы хотите, чтобы они стали друзьями», — добавила она.
Поможет создать совершенно новый формат отношений совместный досуг.
«Гуляйте вместе со своим новым мужчиной и детьми, находите новые занятия, посещайте интересные места. Даже если первый брак не сложился, вы всегда можете поменять правила игры», — резюмировала психолог.