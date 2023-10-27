Психолог рассказала о важности неожиданных подарков

Получать подарки по поводу дня рождения, Нового года или какого-то другого праздника — дело приятное, но вполне обычное. А как вы относитесь к радости неожиданной, когда подарок делается просто так?

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О том, какую роль играют в нашей жизни приятные сюрпризы, рассказывает специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

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Всем известная фраза о том, что дорог не подарок, а внимание как раз лучше всего подходит именно к приятным неожиданностям, когда друзья и близкие балуют нас сюрпризом или внезапным комплиментом. В календаре праздников даже есть День приятных неожиданностей. И при желании, его можно отмечать в любой день.

— Конечно, основное, чем мы можем приятно удивить — это порадовать любимого человека материальной вещью, но сделать это лучше тогда, когда он совсем этого не ожидает. При выборе нужно отталкиваться от предпочтений тех, кому он предназначен, и постарайтесь избежать предсказуемости. К примеру, если на работе вы с коллегами регулярно заказываете пиццу или роллы, можно принести их домашний вариант. А ребенку вручить не очередную сладость, а кормушку для птиц, которая крепится к оконному стеклу. Старайтесь радовать друзей и близких без повода, просто за то, что они есть и находятся рядом с вами, — говорит Екатерина Игонина.

Вот несколько идей того, как еще можно удивить и побаловать близких, устроив для них День приятных неожиданностей

В чем же счастье, если не в пирогах?

Порадуйте своих домашних новым блюдом или выпечкой, например, по мотивам любимого всей семьей фильма, мультфильма или сериала. Будет ли это рататуй из одноименного мультфильма или заливная рыба из «Иронии судьбы», крем-брюле и курица из «Амели» или тыквенный пирог, который ели в Хогвартсе на Хэллоуин — удовольствие получит как сам повар, так и почитатели его таланта. А можно приготовить необычное блюдо из национальной кухни других стран или бабушкиного детства.

Как я рад тебя видеть!

Быстрый ритм современной жизни зачастую мешает личной встрече даже живущим в одном городе, несмотря на ежедневное общение по телефону и в мессенджерах. Поэтому если речь идет о родных и самых близких, с которыми вы давно не виделись, то День приятных неожиданностей — один из лучших поводов для визита. Не забудьте прихватить с собой угощение, а то и цветы для мамы или подруги. Конечно же, встретиться можно и вне дома: например, в обеденный перерыв можно посидеть в кафе или вместе прогуляться по центру города. Главное — неожиданно назначить встречу и внезапно согласиться.

Простые чудеса

В добре и заботе нуждаются как наши семьи, так и совершенно посторонние нам люди. Поэтому внимание и помощь окружающим в наше время — по-настоящему ценный дар, который меняет нас к лучшему и возвращает веру в людей. Спеша в метро и на электричку, обратите внимание на пожилых людей с сумками на колесиках и мам с колясками — помогите поднять или спустить их ношу. Наверняка среди ожидающих переключения светофора есть те, кому трудно быстро перейти дорогу — предложите довести их. Становиться настоящим волшебником иногда совсем просто.

Радость в мелочах

Совсем необязательно дарить что-то дорогое или устраивать нечто грандиозное. Приятной неожиданностью может стать абсолютно любой знак внимания — заварите необычный фруктовый чай вместо привычного растворимого кофе на завтрак, незаметно вложенная в карман куртки шоколадка, смс с признанием в любви, встреча без предупреждения после работы с цветами или ужин дома со свечами. Все зависит от фантазии и желания сделать день веселее, поэтому подойдет даже конфетка или смешной стикер, оставленные на клавиатуре. А еще лучше – открытка, посланная по настоящей, а не электронной почте.

Приятные неожиданности, несущие перемены

За консультацией в Московскую службу психологической помощи обратилась мама восьмилетнего Артема. Она переживала, что сын мало чем интересовался, хотя они с мужем постоянно покупали ему новые игрушки и пробовали записывать в различные кружки. Ребенок проявлял признаки апатии, скуки, а когда ему предлагали пригласить друзей, наотрез отказывался. Успеваемость у него была хорошей, так как делать домашние задания помогал репетитор.

Следуя рекомендациям психолога, родители стали чаще бывать дома, сделав традицией ежедневные семейные ужины, на которых они интересовались у сына не столько успеваемостью, сколько тем, что происходило в течение дня. Они изменили свои планы так, что половину одного выходного мальчик вместе с папой ходили в парк Горького играть в футбол, а половину другого — с мамой в музеи, на различные мастер-классы и аттракционы.