Как одеться на собеседование, чтобы точно получить работу

Собеседования, как и свидания, строятся по формуле: «Встречают по одежке, провожают по уму». А значит, важно не только то, насколько у вас весомое резюме, но и как вы выглядите.

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Для первого свидания, как и для собседенования, важно учитывать фасон и цветовую палитру одежды. И, если звезды сложатся, должность точно будет ваша.

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Какие цвета не стоит надевать на собеседования

Ученые по цветотерапии, психологи, составили своеобразный гайд, в котором перечислили цвета, которые отталкивают потенциальных работодателей и даже портят впечатление о вас.

Красный

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Жакет или костюм в этом цвете кажется нетривиальным и идеальным варинтом. Все слышали, что красный привлекает внимание. Да, для мужчин он как красная тряпка для быка. Оттенок повышает давление и даже сексуальное возбуждение. В случае, кстати, если ваш потенциальный начальник мужчина, красный жакет — уже не лучший выбор. Вас не будут серьезно воспринимать.

Если считывать красный в деловом мире, он отталкивает, а девушка в красном воспринимается негативно.

«Как у животных, так и у людей, красный провоцирует выброс адреналина в кровь. Поэтому тех, кто одет в красное, воспринимают, как негативную агрессивную персону. Причем довольно наглую», — говорит психолог, коуч по подбору персонала Дженнифер Хаттен.

Оранжевый

Считается негласно, что оранжевый предпочитают позитивные и креативные личности. Но наша писхика считывает людей одетых в такую одежду, как высокомерных, ставящих себя выше других. Поэтому забудьте про оранжевый, даже про платок такого оттенка на шею, когда собираетесь на собеседование.

Желтый

Говорят, что желтый цвет выбирают только оптимисты, у которых все хорошо с самооценкой. Они неверояно жизнерадостны. Но такой яркий цвет лучше оставить для прогулок с подругами. В деловом мире девушек в желтом воспринимают, как легкомысленных, подобно куклам Барби. Но вам ведь надо, чтобы все поняли, что вы человек серьезный. Не так ли?

Какие цвета лучше всего подходят для собеседования

Эти оттенки расположат к вам самого черствого и вечно всем недовольного потенциального работодателя.

Синий

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Оттенок, который ассоциируется с небом, отлично успокаивает. Сам ансамбль создает безмятежную атмосферу на собеседовании. Люди в синем считаются спокойными, рассудительными, не склонными к конфликтам. Синий можно сочетать в одном ансамбле с белым, голубым, бежевым цветом.

Зеленый

Оттенок природы создает впечатление, что вы человек умиротворенный и возвышенный. Не стоит выбирать цвета листовой зелени, неоново-зеленые. Отдавайте предпочтение спокойным мятно-зеленым и болотоным тонам. Они могут легко комбинироваться в одном ансамбле, как на фото.

Фиолетовый

На самом деле — это микс из синего и красного. Поэтому в оттенке собран некий баланс. Психологи по цвету говорят, что человека в таком ансамбле одежды считают мудрым, загадочным и духовным. Недаром именно в фиолетовых нарядах часто изображали на портретах монарших особ. Создавая ансамбль с фиолетовым на собеседование, самым правильным будет сочетать его с одеждой в бежевых тонах. Например, фиолетовый верх, бежевый низ. Сбалансированный симпатичный ансамбль, который не будет бить по глазам. А вот желтый с фиолетовым пытаться поженить не нужно. Почему это будет полный провал, смотрите выше.

Розовый

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Но не такой, как у Барби, а приглушенный пыльный. Еще в 60-е годы прошлого века, психолог и терапевт Александр Шусс проводил эксперимент в одной из американских тюрем. Он заметил, что розовый умиротворяюще влияет на людей, в частности снижает агрессию, понижает давление. Стоит это учесть, подбирая наряд для интервью. Розовый лучше всего сочетать с другим приглушенным оттенком — серым. На контрасте ансамбль получается интерсным. Например, темно-серые брюки, белая блузка и розовый свитер поверх.

Серый

Нет, это оттенок не для серостей и тех, кто хочет быть незаметным. Это по-настоящему деловой цвет для тех, кто мечтает о карьере в бизнесе. По оценкам ученых из института Science People, люди в сером ассоциируются с логическим мышлением, аккуратностью и исполнительностью.

Бежевый, белый и черный