Какие темы мужчины в возрасте ненавидят обсуждать с друзьями

Новое исследование показало, что две трети мужчин с удовольствием поболтают с приятелями о спорте (66%) и наборе веса (67%), но только 17% готовы рассказать о том, что с возрастом у них случаются проблемы с мочеиспусканием.

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О том, что мужчины боятся или не любят обсуждать с друзьями, — в материале "Рамблер".

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Мужчины не отказываются говорить о выходе на пенсию (56%) и политике (57%), а семь из десяти с удовольствием обсуждают с друзьями мужчкого пола выпадение волос, хотя 63% респондентов считают это одним из главных признаков старения.

В опросе участвовала 1000 мужчин старше 40 лет. 93% из них знают о том, что недержание может быть проблемой для пожилых мужчин, но каждый пятый (21%) не стал бы никому рассказывать, если бы столкнулся с этим в будущем.

Половина мужчин считает, что это дело личное. А из тех, кто рассказал бы друзьям, поделятся и со своей сделают это со своей девушкой или женой (52%) и обратятся к своему лечащему врачу (79%).

Выяснилось также, что среди других тем, которые мужчины активно избегают обсуждать, — их ментальное здоровье и интимная жизнь, в то время как лишь каждый десятый (9%) говорит, что чувствовал бы себя комфортно, говоря о проблемах с эрекцией.

Исследование также показало, что шесть из десяти мужчин ассоциируют седые волосы со старостью, в то время как другие признаки старения включают увеличение веса, потерю памяти и слуха, а также увеличение количества волос в носу и ушах и рост "пивного" живота.