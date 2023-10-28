Пережившим измену мужа с лучшей подругой женщинам дали совет

"Не замалчивайте чувства, выскажите ему и ей все что на душе. Однако этого не стоит делать в присутствии детей и посторонних. И не вините себя. За вас это и так сделает общество. Так сложилось, что чаще всего вину возлагают на жену, даже если она тащит на себе всю семью: ушла в работу, мужа бросила, вот он и пригрелся у подруги", - сказала Геляна Ширикинова.