Как прокачать свой мозг: 7 полезных техник

Psychology Today: идеи будут лучше запоминаться, если их нарисовать. Память — сложная когнитивная функция, включающая кодирование, хранение и извлечение информации. Если сложно запоминать большие объёмы информации или удерживать их в голове, на помощь придёт теория о свойствах знаков — семиотика, рассказал доктор философии Жоау Тинориу. Вот 10 способов улучшить память с её помощью.

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Семиотика – это изучение природы и роли знаков в мире. Одним из создателей этой теории в мире стал советский и российский учёный Юрий Лотман.

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Семиотические методы основаны на способности человека придавать смысл миру путём создания, разрушения и связи знаков, объектов, фактов и повествований, рассказал доцент кафедры научного образования Федерального университета Пернамбуку в Бразилии изданию Psychology Today.

В основе семиотики лежит идея о том, что знаки играют фундаментальную роль в понимании того, как человеческий разум обрабатывает и хранит информацию. Так что семиотический подход применяют для создания техник улучшения памяти, внимания и т. п.

Упражнения для улучшения памяти

Ассоциации. Семиотика учит нас, что люди приписывают значения символам и знакам. Поэтому, чтобы запомнить какую-то информацию, надо связать её со значимыми символами. Например, если вам нужно запомнить список покупок, можете придумать историю, которая связывает каждый его пункт с определённым символом, посоветовал Тинориу.

Визуальные метафоры. Придумайте метафорический образ объекта, который нужно запомнить. Например, изучая анатомию, вы можете создать визуальную метафору, что сердце — это что-то вроде водяного насоса. Так вам будет легче понять и запомнить функцию этого органа.

Культурные символы. Это символы, широко признанные в обществе. Например, изучая историю, вы можете ассоциировать исторических деятелей с культурными символами, представляющими их достижения или исторические периоды, предложил учёный. Маркеры. Выделить нужную для запоминания информацию можно на слух, тактильно или визуально. Самый простой способ — подчёркивать в книге, которую читаете, важные части.

Искусство. Для запоминания какой-то информации попробуйте нарисовать её. Эскиз, рисунок или картина создадут более глубокую связь с содержанием тех сведений, которые вам нужно отложить в памяти.

Истории. Передать информацию можно не только визуально, но и с помощью историй. Запоминающиеся повествования облегчают мозгу связывание и сохранение информации, рассказал учёный.

Жесты и телесная память. Определённые жесты или движения тела помогают закрепить информацию в вашей памяти. Например, если вы придумаете свой жест или движение для того, что хотите запомнить, это точно всплывёт в памяти, когда вы будете делать этот жест.

Как не растерять память с возрастом

Память часто страдает из-за стрессов и чрезмерной усталости, когда попросту нет сил держать что-либо в голове. Впрочем, зачастую это может быть симптомом серьёзных заболеваний — от неврологических до эндокринных. А ещё ослабление функций мозга может говорить о нейродегенеративных заболеваниях.

Несколько советов, как с возрастом сохранить память, дала врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, д. м. н. Зухра Павлова: