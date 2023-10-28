Как выдержать натиск родителей, которые требуют внуков

Свекровь настойчиво требует от молодой пары родить внуков – ситуация, с которой сталкивались многие влюбленные. На самом деле эта проблема даже глубже, чем кажется на первый взгляд. Такие требования свекрови связаны в том числе с возрастным кризисом и нежеланием отпускать детей далеко от себя. Как справиться с этой ситуацией, расскажет гештальт-терапевт, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

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Навязчивое нарушение границ со стороны родителей, которое терпят уже повзрослевшие сыновья и дочери, вызывает глубокие переживания каждой из сторон. Мамы и папы пытаются продавить свою точку зрения, прикрываясь добрыми намерениями. А их дети – выдержать эмоциональное насилие от любимого и дорогого человека и постараться при этом не задеть старшее поколение. Поэтому, если дети выбирают жить так, как хотят, а не обслуживать желания собственных родителей, им придется научиться выдерживать мамино недовольство.

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Болезненные разговоры

Умение противостоять материнскому натиску формируется примерно в три года. Ребенок понимает, что он отдельный человек и маме может не нравиться, когда он пытается сделать что-то самостоятельно. Например, размазать землю из цветочного горшка по светлым обоям или раскрасить гуашью белое платье. Но даже гнев мамы не отобьет у ребенка желание узнавать мир и экспериментировать.

Во взрослой жизни если вас не слышат, постарайтесь посмотреть на ситуацию чуть сверху. Оцените, какую вторичную выгоду получают те, кто вовлекает в неудобные разговоры. Обратите внимание на три показателя.

О чем бы вы общались, если бы вас не брали в заложники этой темой?

Какая роль в разговоре вам предлагается? Чувствуете ли вы себя взрослым или же ощущаете навязывание роли ребенка?

Какие эмоции у вас провоцирует эта тема и как их используют окружающие?

Разберем это на примере. Марина и Игорь приезжают к свекрови раз в неделю, она кормит их обедом и расспрашивает о жизни. Но женщине быстро становится скучно, потому что молодые говорят только о работе, которая занимает большую часть их жизни. Тогда свекровь переключается на тему детей. Естественно, женщина выставляет молодую пару несмышлеными детьми, ведь она-то "воспитала троих и знает, о чем говорит!" При этом не забывает добавлять, что желает им только самого лучшего.

На самом деле свекровь из этой истории обесценивает успехи молодой семьи. Она невольно чувствует зависть и раздражение, что их жизнь наполнена делами, а у нее уже давно не происходит ничего нового. Вот и инициирует разговор, в котором знает, что пара заведомо в слабой позиции. Таким образом, она сохраняет свою самооценку за счет других. По сути, женщина транслирует паре: "Я не уважаю ваш выбор, вы еще дети и не знаете, как жить правильно. А я знаю".

Задача пары – сделать так, чтобы их воспринимали именно как взрослых. Что у них есть свое мнение, даже если кто-то против. Можно спросить у мамы, уважает ли она их точку зрения. Если нет, то к этому стоит относиться как к данности. И понять для себя, что свекрови явно стало скучно и пора собираться домой. К сожалению, невозможно переубедить того, кто отказывается уважать любые точки зрения, кроме собственной.

Новый поиск себя

Мы живем в мире, где постоянно появляются новые возможности и пути развития. Раньше женщина чувствовала себя словно вагончик на железной дороге: заложенные в детстве установки толкали ее из роли девушки в невесту на выданье, из жены – в маму, а потом – и в бабушку, которая должна отдавать свою любовь и заботу внукам. Причем жизненные перемены зачастую сопровождались угасанием красоты и социальной активности.

Времена поменялись: у женщин появилось больше возможностей жить в удовольствие и заводить новые знакомства в любом возрасте. Например, общаясь с участниками программы "Активное долголетие". Годы в паспорте перестали быть помехой для счастливой жизни, и подчас даже не различишь, перед тобой мама или бабушка – настолько женщины стали следить за своим здоровьем и внешностью. Поэтому, когда человек пытается жить только ради своих детей, важно уточнять, нужна ли старшему поколению помощь в устройстве собственной судьбы.

Однако бывает и так, что родители обижаются на поддержку со стороны своих детей. "Мам, а у тебя как жизнь сложилась? Давай помогу найти занятие, если тебе скучно", – после этого вопроса с 30-летним Никитой перестали разговаривать, о чем он вспоминает с нервной улыбкой. Теперь он испытывает жуткое чувство вины за то, что не может сделать свою мать счастливой.

Ей 56, а она уже закрылась от всего мира в четырех стенах своего дома. Да, женщина продолжает общаться с подругами по телефону, но все разговоры лишь угнетают, так как сводятся к одной единственной мысли: "Как хорошо было раньше и как сейчас все плохо". А Никите 30, он поздний ребенок в семье. Мужчина, может, и хотел бы порадовать маму внуками, но мотивации стать отцом пока не чувствует – самому бы до конца встать на ноги.

Я уточняю: "То есть внуки – единственный способ сделать твою маму счастливее?" Молодой человек кивает головой и разводит руками. Он чувствует себя в долгу перед матерью, будто он обязан ей угодить. В такой ситуации я поддерживаю его аккуратность в планировании детей, потому что мотивация родить, чтобы порадовать кого-то, – плохая идея. Малыш – это не сумка, которую можно выпросить в подарок. Это человек, и будет лучше, если он придет в семью, где его ждут родители, а не выпросила бабушка.

Поиск собственной мотивации жить и переживания о том, что "у всех есть внуки и я тоже хочу", активируют попытки продавить границы своих детей с помощью манипуляций. На помощь старшая женщина призывает собственную обиду, чувство вины и угрозы скорой смерти. Также в запасе есть дополнительные помощники – разочарование, что "ты не оправдываешь мои ожидания", и сравнение с другими: "А Ваня с Машей уже третьего планируют, и ничего!"

"Ну, извини, мам, похоже, я не такой сын, как ты хотела", – говорит ей обычно Никита, и на этом разговор заканчивается.

Задача детей в такой ситуации – выдержать недовольство и пассивную агрессию в свою сторону. Также важно найти слова, чтобы в спокойной обстановке обсудить с мамой, как поддержать ее интерес к собственной жизни. Многие покупают родителям абонемент в бассейн, учат пользоваться интернетом и осваивать видеоигры. Даже рисуют памятки для родителей с пошаговыми инструкциями, как общаться с подружками по видео.

К сожалению, существует вероятность, что давление со стороны родителей может спровоцировать поведение, когда приходится тратить всю энергию на сопротивление и в пылу отвергать даже хорошую идею. Силы расходуются на то, чтобы выдержать натиск, сохранить самооценку, внутреннюю целостность и уважение к собственному мнению. В итоге это может привести к появлению и укреплению взаимосвязи, что мысли о ребенке – это страдания. И об этом также важно сказать родителям, которые в этой ситуации лишают молодых возможности эмоционально созреть и захотеть детей.