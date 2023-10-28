Психиатр перечислил три ошибки в борьбе с тревожностью

По словам врача, не стоит увлекаться успокоительными сборами и БАДами. Большинство из них – «пустышки».

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Врач-психиатр Александр Мещеряков рассказал о трёх главных ошибках в борьбе с тревожностью. Об этом написала «Комсомольская правда».

Одна из основных ошибок – пытаться «не думать о белой обезьяне». По словам доктора, такой совет давал ещё восточный мудрец. Наоборот, люди начинали о ней думать. В применении к тревожности это попытка заставить себя переживать усилием воли.

Мещеряков пояснил, что правильно будет не подавлять тревогу, а отвлечься от неё без насилия над собой. Можно, например, делать дыхательные упражнения или заняться каким-либо делом.

Второе заблуждение состоит в том, что при тревожности помогут травы и БАДы. По словам эксперта, под видом таких средств в аптеках часто продают «пустышки». Не рекомендует врач применять успокоительные настойки, сборы. Александр Мещеряков не советует часто применять валокордин. Психиатр пояснил, что в его основе фенобарбитал, который вызывает привыкание, зависимость и специфическую энцефалопатию. От него человек глупеет.

Доктор сказал, что есть несколько классов хорошо исследованных препаратов, безопасных и эффективных. Но их может назначать только врач.

Третья ошибка состоит в том, что люди считают, что при тревожности им поможет спиртное.

По словам Мещерякова, действий алкоголя непродолжительное. Человек, пытаясь его продлить, впадает в алкогольную зависимость.

Специалист рассказал, что работает аутогенная тренировка по Шульцу (техника самовнушения для физического расслабления), прогрессивная миорелаксация по Джекобсону (успокоение через напряжение и расслабление мыщц) и физические нагрузки.

Психиатр пояснил, что при них выделяется нейромедиатор дофамин. Он улучшает когнитивные функции (концентрацию внимания, память), повышает мотивацию.