Внезапная злость: почему нас бесят случайные люди

Время от времени многие сталкиваются с вспышками неконтролируемого и необъяснимого на первый взгляд гнева по отношению к случайным людям.

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Иногда это может быть случайный прохожий, водитель в пробке, коллега по работе или даже родственник. Все они могут стать не просто объектами внутренней злобы, но и мишенями конфликтов, когда агрессия выходит наружу.

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Явление это довольно распространенное и имеет свои причины. О том, с чем оно связано и как с ним бороться, NEWS.ru узнал у специалистов.

С чем связана ненависть к случайным людям

Как рассказала NEWS.ru кандидат психологических наук и психотерапевт Софья Сулим, людей внезапно раздражает и вызывает агрессию то, что они не замечают за собой или не позволяют себе, но видят это в других. В таких случаях они «бессознательно, не понимая, что делать, испытывают замешательство».

«Сильные эмоции всегда связаны с вытесненными потребностями и нереализованными желаниями. Злость как таковая, с одной стороны, про нас самих, а с другой — фактор реакции на среду. Нас могут раздражать какие-то люди своими поступками и высказываниями, что задевает наши ценности. Если мы говорим о том, что [сильные эмоции возникли] внезапно, неожиданно — это говорит о том, что у нас есть некая проекция на человека. Это что-то, что зацепило нас, что мы не видим в себе, поэтому другие люди всего лишь зеркало нашего внутреннего эмоционального фона», — объясняет специалист.

Социальный психолог и блогер Алексей Рощин в беседе с NEWS.ru отметил, что внезапные и беспричинные вспышки гнева, как правило, говорят о наличии «каких-то внутренних проблем у того человека, который вспылил».

«Скорее всего, это означает скрытый тлеющий конфликт, например, с начальником, женой или тещей, который человек не может разрешить напрямую. Допустим, он не хочет ругаться с руководителем, потому что боится потерять работу, выяснять отношения с тещей, потому что будет недовольна жена. В итоге человек пытается подавить в себе гнев, но негатив может вырваться наружу в неподходящих обстоятельствах и быть направленным на случайных людей. Грубо говоря, когда начальник наорал на сотрудника, тот приходит домой и пинает ни в чем не повинную псину. В психологии это называется смещенная агрессия», — приводит пример Алексей Рощин.

Есть ли способы справиться с гневом и не накинуться на человека

По словам Софьи Сулим, если случаи внезапной злости возникают часто, то стоит разобраться с собственными подавленными чувствами, потребностями и желаниями.

«Во-первых, нужно осознать проблему, а, во-вторых, признать, что это мешает и что необходимо что-то изменить, чтобы не разрушить свою жизнь. Ведь если в краткосрочной перспективе это может быть незаметным, то в долгосрочной — разрушать отношения с близкими, коллегами и друзьями, загнав человека, не контролирующего свои эмоции, в изоляцию. В-третьих, я использую любые техники, связанные с тем, чтобы эмоцию не вылить», — отметила Сулим.

Она посоветовала людям во время прилива гнева «физически развернуться и выйти [из одного помещения с объектом ярости] или переключить внимание»: «Считать до десяти не работает, и здесь важно именно фокус внимания перенести на что-либо другое, осознавая свой гнев: „Я злюсь, чувствую этот гнев, вижу, как он поднимается, я так не хочу“. Можно даже иметь какой-то предмет у себя на столе, в кармане или сумке, который в момент подступающего гнева можно достать и сжать — это дает возможность в моменте переключить свою реакцию, чтобы возникла пауза между реакцией и ее последствиями в отношениях».

Алексей Рощин в свою очередь полагает, что правильная реакция — это «понимание того, что вытеснение реальных проблем зашло слишком глубоко и что нужно потратить время и силы на разбор ситуации — либо самостоятельный, либо с помощью специалиста».

«Главное — принять решение и вытащить наружу скрытый конфликт, который длительное время запихивался под ковер. То есть надо пойти навстречу своему страху. А если этого не делать, то вспышки немотивированного гнева будут продолжаться. Более того, в какой-то момент они могут обернуться опасными последствиями. Например, можно наткнуться на ответную вспышку агрессии или, если в этот момент человек находится за рулем, привести к road rage — „дорожной ярости“, конфликту водителей на трассе, который грозит обернуться ДТП», — добавил социальный психолог.

Помогут ли побороть вспышки внезапной ярости лекарства

По словам Алексея Рощина, речь идет не о сбое организма и не болезни, которую надо лечить. Поэтому «таблетки в психорегуляции не рекомендованы, потому что в этом случае, как правило, лекарство хуже болезни».

«Если у вас есть какая-то внутренняя проблема, которую вы пытаетесь загнать внутрь и игнорировать, то успокаивающие таблетки или различного рода транквилизаторы прописать можно, но на реальную причину такого поведения не влияют и не устраняют ее. Лекарства могут только приглушать психические реакции, но увлечение ими приведет к проблемам более общего характера — невозможности полноценно трудиться, общаться и быть полезным членом общества», — добавил Рощин.

С ним согласна и Софья Сулим. По ее словам, «вариант „просто выпить таблетку“ помогает успокоиться, но не решает вопрос».

«Если человек в целом гневливый, то есть вероятность, что он неспособен решать какие-то внутренние конфликты. У него есть вытесненные комплексы и страхи, и он их не осознает, проецируя на других. Поэтому нужно работать со своим бессознательным с помощью психотерапии. А таблетка может помочь только если человек перевозбужден и ему нужно успокоиться. Тогда достаточно каких-то успокоительных препаратов или чаев. Но в долгосрочной перспективе в решении вопросов с таким поведением это не поможет», — резюмировала Сулим.

Какие еще существуют варианты побороть вспышки ярости

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников советовал тем, кто столкнулся с приступом агрессии, выпить стакан холодной воды и посидеть некоторое время неподвижно. Он добавил, что еще одним эффективным способом справиться с агрессией может стать улыбка.