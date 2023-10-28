Психолог назвал 3 главные ошибки в борьбе с тревожностью
Современный человек оказывается окружён стрессовыми ситуациями. Причём порой люди начинают выносить себе мозг ещё до того, как что-то произошло в принципе.
Пока эти переживания и беспокойства не переросли в тревожное расстройство, есть шанс вернуть ситуацию в нужное русло. Правда, часто люди следуют неправильным советам и только усиливают своё беспокойство.
Как рассказал «Комсомольской правде» врач-психиатр, психотерапевт Александр Мещеряков, на практике люди часто применяют приёмы, которые не только им не помогают победить тревожность, но и вредят.
Ошибка № 1. Запретить себе думать о том, что волнует
Эксперт объяснил, что эта ошибка повторяет притчу о белой обезьяне. В ней мудрец запретил детям думать о белой обезьяне, а те после этого никак не могли отделаться от этого образа. Мещеряков отметил, что попытки заставить себя о чём-то не думать дадут противоположный результат — человек будет волноваться ещё сильнее.
Как правильно
Лучше попробовать отвлечься, а не ставить перед собой запреты. Никакого насилия над собой не нужно — попробуйте дыхательные упражнения или практики, направленные на заземление, — прислушайтесь к собственным физическим ощущениям.
Ошибка № 2. Успокаивать себя травами и витаминами
Врач отметил, что всевозможные успокаивающие препараты и растительные сборы не имеют доказанной эффективности. Плюс во многих якобы натуральных микстурах и пилюлях по несколько действующих веществ, которые могут дать непредсказуемый эффект. Плюс часто в них ещё есть спирт. А в психиатрии приветствуется монотерапия, уточнил эксперт. Мещеряков предостерёг от употребления валерьянки и валокордина. От последнего, по его словам, глупеют.
Как правильно
Лучше обратиться к врачу, который подберёт безопасные и работающие препараты. Это будут строго рецептурные лекарства.
Ошибка № 3. Употреблять алкоголь
Эксперт отметил, что алкоголь и правда действует на мозг подобно транквилизатору и даёт противотревожный эффект. Но на деле этот эффект очень недолгий, и в конечном счёте такая антистрессовая терапия может закончиться алкоголизмом.
Что поможет
По словам Мещерякова, лучше применять методы релаксации, не связанные с алкоголем. Например, прогрессивная миорелаксация по Джекобсону. Она предполагает успокоение через напряжение и последующее расслабление мышц. Поможет также аутогенная тренировка по Шульцу. Это приёмы самовнушения, направленные на достижение физического расслабления и спокойствия психики. Кстати, ещё одна частая ошибка в борьбе со стрессом — пытаться заедать стресс . Успокоиться это вряд ли поможет, а вот лишний вес себя не заставит ждать. Гораздо лучше правильно питаться и подбрасывать нервной системе необходимые микроэлементы. Вот какие продукты пригодятся.