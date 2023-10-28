Психолог назвал 3 главные ошибки в борьбе с тревожностью

Современный человек оказывается окружён стрессовыми ситуациями. Причём порой люди начинают выносить себе мозг ещё до того, как что-то произошло в принципе.

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Пока эти переживания и беспокойства не переросли в тревожное расстройство, есть шанс вернуть ситуацию в нужное русло. Правда, часто люди следуют неправильным советам и только усиливают своё беспокойство.

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Как рассказал «Комсомольской правде» врач-психиатр, психотерапевт Александр Мещеряков, на практике люди часто применяют приёмы, которые не только им не помогают победить тревожность, но и вредят.

Ошибка № 1. Запретить себе думать о том, что волнует

Эксперт объяснил, что эта ошибка повторяет притчу о белой обезьяне. В ней мудрец запретил детям думать о белой обезьяне, а те после этого никак не могли отделаться от этого образа. Мещеряков отметил, что попытки заставить себя о чём-то не думать дадут противоположный результат — человек будет волноваться ещё сильнее.

Как правильно

Лучше попробовать отвлечься, а не ставить перед собой запреты. Никакого насилия над собой не нужно — попробуйте дыхательные упражнения или практики, направленные на заземление, — прислушайтесь к собственным физическим ощущениям.

Ошибка № 2. Успокаивать себя травами и витаминами

Врач отметил, что всевозможные успокаивающие препараты и растительные сборы не имеют доказанной эффективности. Плюс во многих якобы натуральных микстурах и пилюлях по несколько действующих веществ, которые могут дать непредсказуемый эффект. Плюс часто в них ещё есть спирт. А в психиатрии приветствуется монотерапия, уточнил эксперт. Мещеряков предостерёг от употребления валерьянки и валокордина. От последнего, по его словам, глупеют.

Как правильно

Лучше обратиться к врачу, который подберёт безопасные и работающие препараты. Это будут строго рецептурные лекарства.

Ошибка № 3. Употреблять алкоголь

Эксперт отметил, что алкоголь и правда действует на мозг подобно транквилизатору и даёт противотревожный эффект. Но на деле этот эффект очень недолгий, и в конечном счёте такая антистрессовая терапия может закончиться алкоголизмом.

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