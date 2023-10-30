Психолог рассказала, как справиться со стрессом на рабочем месте

Психолог Ольга Романив рассказала, что справиться со стрессом прямо на рабочем месте можно при помощи глубокого дыхания и мини-перерыва. Об сообщает сайт "Аргументы и факты".

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"Постарайтесь найти несколько минут и сосредоточьтесь на глубоком дыхании. Вдохните через нос на счет до четырех, задержите дыхание на счет до семи, а затем медленно выдохните через рот на счет до восьми", – сказала психолог.

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В борьбе со стрессом в офисе могут помочь регулярные перерывы в течение рабочего дня на 10–15 минут. Любая небольшая смена обстановки поможет снизить стресс, поэтому можно просто пройтись по офису, либо выйти на улицу, уверена Романив.

Также она посоветовала использовать ментальные паузы – найти тихое место, закрыть глаза на пару минут и сосредоточиться только на своем дыхании. Это поможет мозгу отдохнуть и обязательно уменьшит стресс, отметила эксперт.

Кроме того, снять напряжение поможет растяжка.

"Попробуйте потянуться вправо/влево корпусом, сделайте шейную гимнастику, так как при нервном напряжении именно задняя часть шеи напрягается больше всего. Можно встать и сделать скручивания: с выдохом вытянуться за макушкой в пол, а на вдохе аккуратно раскрутиться, подняв голову в последнюю очередь", – сказала она.

Романив подчеркнула, если постоянный стресс не покидает вас на рабочем месте, то это возможный сигнал к изменениям в себе или смене работы.

Также она посоветовала установить личные границы с коллегами и руководителем.

"Учитесь говорить "нет", планируйте свое время и приоритизируйте задачи, чтобы избежать перегрузки работой. И учитесь ставить на первое место себя, а не свои переживания", – уточнила психолог.

Постоянный стресс вреден для здоровья, отметила она. Это повышает уровень адреналина, что влияет на работу сердечно-сосудистой системы и повышает риск развития серьезных заболеваний.

Также стресс может вызвать психологические проблемы – тревожность, депрессию, эмоциональное выгорание и проблемы со сном. Напряжение также сказывается и на качестве работы – снижаются концентрация и когнитивные функции, но развиваются раздражительность и повышенная конфликтность, сказала эксперт.

"Поэтому стресс – не лучший способ добиваться успеха в профессиональной деятельности", – уверена Романив.

Кроме этого, стресс на работе выльется в проблемы в личной жизни, включая отношения с партнером, детьми и родителями, заключила она.