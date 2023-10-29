Психолог: фильмы ужасов помогают снять стресс
Психолог из Великобритании Малкольм Шофилд объяснил пользу фильмов ужасов для ментального состояния.
По словам эксперта, во время просмотра хорроров у зрителей возникает чувство контроля, поскольку они осознают, что их страх нереален. Это полезно для снятия стресса и, кроме того, отвлекает от повседневных забот.
Шофилд также добавил, что фанатами фильмов ужасов, как правило, являются любители адреналина. Зрители находятся в напряжении, ожидая, что на экране произойдет что-то страшное.
В некоторых случаях адреналин вызывает привыкание, из-за чего киноманы смотрят фильмы ужасов все чаще.
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