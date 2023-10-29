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Психолог: фильмы ужасов помогают снять стресс

Психолог из Великобритании Малкольм Шофилд объяснил пользу фильмов ужасов для ментального состояния.

Психолог: фильмы ужасов помогают снять стресс
© Unsplash

По словам эксперта, во время просмотра хорроров у зрителей возникает чувство контроля, поскольку они осознают, что их страх нереален. Это полезно для снятия стресса и, кроме того, отвлекает от повседневных забот.

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Шофилд также добавил, что фанатами фильмов ужасов, как правило, являются любители адреналина. Зрители находятся в напряжении, ожидая, что на экране произойдет что-то страшное.

В некоторых случаях адреналин вызывает привыкание, из-за чего киноманы смотрят фильмы ужасов все чаще.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самых страшных хоррорах 21 века.

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