3 вещи, которые мужчины не прощают в сексе

Регулярный секс — не обязательно главная ценность отношений, но, если его нет совсем, нужно искать причину. Меньшее, что можно сделать, — убедиться, что вы не наделали ошибок, которых мужчины не прощают даже любимым девушкам. Каких именно, рассказала психолог Елена Соловьева в личном блоге.

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Скованность

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Не спешите раздеваться, занимаетесь любовью только в кромешной тьме и слезно умоляете партнера на вас не смотреть? Можете не сомневаться, его это безумно раздражает. Если так пойдет дальше, то секса может не стать совсем, как и мужчины. «Многие женщины проходят отношения с абьюзерами и не прорабатывают травмы, — объясняет психолог. — Отсюда и постоянное ощущение, что обманывают, высмеивают. И вообще, с нами лишь из-за сострадания, спора или шутки. Помните, если ваш мужчина с вами, то он наслаждается и принимает вас. Он любит именно вас, такой какая вы есть».

Разговоры

Надеемся, обсуждать бытовые вопросы во время секса вам в голову даже не приходило. Но стоит помнить, что настрой мужчины сбивают любые комментарии и тем более остроты и шутки в его адрес. «Чаще всего это недосказанность. Когда ее что-то беспокоит, но она не может в обычное время высказаться. Когда есть проблема или важная тема, которая "не может подождать" и не дает сосредоточиться женщине», — уверена эксперт. Единственный язык, на котором можно говорить в постели, — язык тела. Сосредоточьтесь на ощущениях, удовольствие от разговоров получите после.

Прерванная прелюдия

Не планируете довести дело до близости — не нужно раззадоривать парня. Если ваш партнер уже дымится от желания, а вы даете ему от ворот поворот, на преданность и привязанность можете не рассчитывать.

«Когда вы заводите мужчину и машете хвостом перед носом, он злится. Испытывает негатив. Может, даже отвращение. Зависит от того, как это произошло. И с этими негативными чувствами он вспоминает какую-нибудь подружку, которая давно сама написывает и ждет», — предупреждает психолог Соловьева.