Нужно ли рассказывать партнеру стыдные истории прошлого

Средний возраст слушателя подкаста "Активное согласие" – 30-35 лет. Скорее всего, если вы вступаете в отношения, у вас есть специфический бэкграунд, который состоит не только из детских травм, отношений и путешествий, но и опыта работы, ошибок, болезней, а иногда и стыдных историй.

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Стоит ли рассказывать о своей жизни все? Как поступить с опытом, который потенциально может травмировать партнера, а, быть может, и поставить под угрозу ваши отношения?

Сложную тему на примере комика Славы Комиссаренко, который недавно узнал, что его жена работала в вебкаме. Тему обсуждаем с психиатром и психотерапевтом Кристо ван Меером.

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Помните, в каждой ситуации человек старается поступить максимально бережно по отношению к себе и своей психике, а всех подробностей этой истории мы не знаем.

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Альбина Ахатова