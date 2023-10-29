Финские ученые раскрыли причину обострения депрессии у людей
Расстройства сна и симптомы депрессии становятся все более распространенными из-за изменения климата. Об этом заявили финские ученые.
«Вполне вероятно, что расстройства сна станут более распространенными. Симптомы могут стать более распространенными или, по крайней мере, более серьезными», – отметил профессор Тимо Партонен.
По его словам, депрессивные эпизоды могут проявляться чаще в зимние месяцы. Однако профессор подчеркнул, что сейчас у науки мало данных о долгосрочном влиянии изменения климата на психическое здоровье человека.
Психолог Нелла Талгренин считает, что все проблемы возникают из-за недостатка солнечного света. Она рекомендовала использовать больше ламп, имитирующих естественное освещение, а также есть побольше овощей и фруктов, пишет РИА Новости.