Финские ученые раскрыли причину обострения депрессии у людей

Расстройства сна и симптомы депрессии становятся все более распространенными из-за изменения климата. Об этом заявили финские ученые.

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«Вполне вероятно, что расстройства сна станут более распространенными. Симптомы могут стать более распространенными или, по крайней мере, более серьезными», – отметил профессор Тимо Партонен.

По его словам, депрессивные эпизоды могут проявляться чаще в зимние месяцы. Однако профессор подчеркнул, что сейчас у науки мало данных о долгосрочном влиянии изменения климата на психическое здоровье человека.