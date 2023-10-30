4 причины, почему люди становятся шопоголиками

Совершать покупки нравится очень многим людям, особенно если речь идёт не о банальном походе в магазин за хлебом и картошкой.

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Но иногда любовь к покупкам перерастает в патологию, с которой не так уж и легко справиться.

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О причинах и способах борьбы рассказал психолог Денис Долгов.

Что такое шопоголизм

По словам психолога, шопоголизм (он же ониомания) — это патологическая потребность в постоянных покупках. Проблема вредит отношениям в семье и на работе, грозит финансовыми трудностями, а также психологическим дискомфортом.

Этот термин предложил ещё в XIX веке немецкий психиатр Эмиль Крепелин, работая вместе со швейцарским психиатром Эйгеном Блейлером. Они впервые описали признаки этого психологического явления.

Причины шопоголизма

Долгов отметил, что часто людей подталкивают на спонтанные покупки стресс и эмоциональное напряжение. С помощью подарочков для себя любимого человек пытается преодолеть негативные эмоции.

Вторая причина — низкая самооценка. С помощью крутых шмоток или брендовых гаджетов шопоголик пытается повысить свою самооценку и создать образ успешного человека.

Ещё один фактор — покупки могут вызывать у людей эйфорию или ощущение радости. Тогда шопоголик будет скупать вещи снова и снова.

И напоследок, шопоголизм вызывают общество и реклама. Нас постоянно пытаются убедить, что та или иная вещь нам очень нужна и именно с ней мы станем успешнее и счастливее.

Как избавиться от шопоголизма

Прежде всего эксперт посоветовал обратиться к специалисту. Психолог или психотерапевт поможет разобраться с причинам и подскажет стратегию для борьбы с зависимостью.

Кроме того, стоит практиковать осознанность, обращать внимание на свои чувства и мысли, которые ведут к неконтролируемым покупкам.

Также нужно работать со своим стрессом и контролировать свои эмоции — помогут техники расслабления, медитации или хотя бы спорт.

Стоит заняться ещё и финансовым планированием и следить за своими тратами. А вообще психолог рекомендовал поискать другие способы получения удовлетворения — хобби, спорт, общение с друзьями, чтение, искусство или что-то ещё.

Как проверить себя на шопоголизм

Симптомы шопоголизма: