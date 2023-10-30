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Сексолог перечислила пять простых шагов на пути к женскому оргазму

Чаще всего достичь сексуального удовлетворения женщинам мешают комплексы, постоянный стресс, психологические травмы или повышенная тревожность, рассказала консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Вероника Чайная.

Сексолог перечислила пять простых шагов на пути к женскому оргазму
© Lenta.ru

Однако с каждым из этих факторов можно справиться, заметила она и перечислила «Ленте.ру» пять простых шагов на пути к женскому оргазму.

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Первым делом Чайная призвала минимизировать влияние стресса. Для этого, заверила она, необходимо понять его источник. Это может быть высокая занятость на работе или непосильная нагрузка с домашними делами. «Разделяйте домашние обязанности с супругом, разрешите себе отдыхать», — призвала секс-коуч.

Учитесь концентрировать внимание на настоящем. Поставьте таймер на 10 минут и постарайтесь в течение этого времени сосредоточиться только на органах чувств: звуки, запахи, тактильные ощущения. Не думайте о прошлом и будущем. Этот навык поможет вам оставаться полностью сосредоточенным и получить максимальное удовольствие и в моменты близости.

Умение рефлексировать также может помочь научиться получать больше удовольствия от секса, продолжила собеседница «Ленты.ру». Она призвала задуматься над ситуацией, если женщина после рабочего дня рассказывает партнеру о служебных проблемах и отношениях с коллегами.

«Постарайтесь понять, почему вы это делаете. Вы очень устали, нет других тем для разговора или вам хочется сочувствия и заботы? Понимание своих чувств поможет донести их до партнера, а это значит, что ваши взаимоотношения и секс также улучшатся, ведь вы будете открыто говорить о своих потребностях», — отметила она.

Работа с психотерапевтом — еще один шаг на пути к ярким оргазмам, продолжила Чайная. Она пояснила, что терапия помогает проработать комплексы и тревожность, наладить отношения в паре. Однако стоит быть готовой к тому, что во время терапии может прийти желание пересмотреть свои отношения с партнером, предупредила сексолог.

Общайтесь. Это самый важный пункт, ведь пока вы не начнете общаться со своим партнером, он не поймет, как именно доставить вам удовольствие. Откровенность в паре влияет не только на сексуальную жизнь, но и на общее благополучие Вероника Чайная

По словам секс-коуча, уверенность в себе приходит при прицельной концентрации на своей сексуальной удовлетворенности. Это позволяет не стесняться и проговаривать вслух то, что нравится, лучше концентрироваться на процессе, а значит, и на получении удовольствия, заключила она.