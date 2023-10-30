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Исследователи определили, как связаны грамматические ошибки и психика

Ученые из Бирмингема выяснили, что допущение грамматических ошибок негативно сказывается на психологическом состоянии носителей языка.

Исследователи определили, почему людей раздражают грамматические ошибки
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В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Neurolinguistics, говорится, что у людей, различающих ошибки в родной речи, появляется защитный механизм “бей или беги”, который учащает сердцебиение.

Для участия в эксперименте пригласили сорок одного жителя Великобритании, для которых английский был родным языком. Их попросили прослушать несколько десятков записей, в которых содержались грамматические ошибки. В это время ученые фиксировали ритм сердцебиения испытуемых.

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Исследование показало, что с частотой слышимых ошибок увеличивалась и частота сердцебиения, которая указывает на испытываемый стресс. Также была зафиксирована реакция организма “бей или беги”, которая нужна человеку для избежания угрозы с помощью агрессивного поведения или бегства. Однако участники эксперимента не могли объяснить, что именно приводит их к стрессу, так как забыли грамматические правила языка.

Ученые отметили, что выявленная связь между сердцебиением и ошибками в устной и письменной речи в очередной раз доказывает сложные взаимоотношения физиологии и познания.

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