10 советов, как научиться управлять гневом

Гнев - очень распространенная и даже здоровая эмоция. Однако управлять ей непросто. Неконтролируемые эмоции могут негативно сказаться как на здоровье, так и на отношениях с окружающими.

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Делимся десятью советами, как научиться выражать гнев, если вы не можете справиться с потоком эмоций, в материале "Рамблера".

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1. Подумайте, прежде чем говорить

Сгоряча легко сказать что-то такое, о чем потом пожалеешь. Потратьте несколько минут на то, чтобы собраться с мыслями, прежде чем что-либо говорить. Также позвольте другим участникам ситуации сделать то же самое.

2. Как только вы успокоитесь, выскажите свои опасения

Как только вы начнете ясно мыслить, выразите свое разочарование в напористой, но неконфронтационной манере. Излагайте свои проблемы и потребности четко и прямо, не причиняя вреда другим и не пытаясь контролировать их.

3. Займитесь физическими упражнениями

Физическая активность может помочь уменьшить стресс. Если вы чувствуете, что ваш гнев усиливается, совершите быструю прогулку или пробежку. Или потратьте некоторое время на другие приятные физические упражнения.

4. Возьмите тайм-аут

Делайте себе короткие перерывы в течение дня, которые, как правило, сопряжены со стрессом. Несколько минут спокойного времяпрепровождения могут помочь вам почувствовать себя лучше, без раздражения или злости.

5. Подумайте над возможными решениями

Вместо того чтобы зацикливаться на том, что вывело вас из себя, поработайте над решением текущей проблемы. Расстраивает ли вас беспорядок в комнате вашего ребенка? Закрой дверь. Ваш партнер каждый вечер опаздывает на ужин? Запланируйте прием пищи на более поздний вечер. Или согласитесь питаться самостоятельно несколько раз в неделю. Кроме того, поймите, что некоторые вещи просто находятся вне вашего контроля. Старайтесь быть реалистами в отношении того, что вы можете изменить, а что нет. Напомните себе, что гнев ничего не исправит и может только усугубить ситуацию.

6. Придерживайтесь "Я"-утверждений

Критика или возложение вины могут только усилить напряженность. Вместо этого используйте утверждения "Я" для описания проблемы. Будьте уважительны и конкретны. Например, скажите: "Я расстроен, что ты встал из-за стола, не предложив помочь с посудой" вместо "Ты никогда не занимаешься никакой работой по дому", "Я всегда все делаю сама".

7. Не держите зла

Прощение - это мощный инструмент. Если вы позволите гневу и другим негативным чувствам вытеснить позитивные, вы можете обнаружить, что вас поглотила ваша собственная горечь или чувство несправедливости. Прощение кого-то, кто разозлил вас, может помочь вам обоим извлечь уроки из сложившейся ситуации и укрепить ваши отношения.

8. Используйте юмор, чтобы снять напряжение

Разрядка может помочь снять напряжение. Используйте юмор, чтобы справиться с тем, что вас злит. Однако избегайте сарказма — это может задеть чувства и усугубить ситуацию.

9. Практикуйте навыки релаксации

Когда вы выходите из себя, используйте навыки расслабления. Практикуйте упражнения на глубокое дыхание, представьте себе расслабляющую сцену или повторите успокаивающее слово или фразу, например "Успокойся". Вы также можете послушать музыку, сделать записи в дневнике или выполнить несколько поз йоги — все, что нужно для расслабления.

10. Обращайтесь за помощью