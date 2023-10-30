Психолог объяснил, как побороть желание вернуться к бывшему

«Суть его в следующем: каждый раз, когда вам будет хотеться написать бывшему, посмотреть прошлые фото с ним или последить за тем, что у него нового в соцсетях, скажите себе «стоп» и возьмите паузу в 10 секунд. В это время лучше переключить свое внимание на другие дела. После этой паузы вам будет легче выбрать любую другую деятельность», — рассказал специалист.