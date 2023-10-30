Психолог объяснил, как побороть желание вернуться к бывшему
Мысль о том, чтобы вернуться к бывшему, часто рождается из состояния внутреннего дефицита, когда вы не ощущаете себя достаточно полноценной без этого мужчины рядом, что приводит к эмоциональной зависимости. Об этом «Газете.Ru» рассказал психолог Константин Никулин.
Эксперт посоветовал взять лист бумаги и написать на нем список тех моментов из вашей совместной жизни, которые были для вас максимально отрицательными. Также можете добавить черты характера бывшего, поступки и другие факторы, которые доставляли вам боль.
«Будет хорошо, если вы повесите этот список на видном месте или каждый пункт напишите на отдельном стикере (лучше красного цвета) и повесите эти стикеры по квартире на видных для себя местах. Такие простые напоминания помогут мозгу держать в фокусе внимания те факты из вашей жизни, которые были отрицательны, и удерживать вас от спонтанного эмоционального желания вернуться обратно в эти отношения», — рекомендовал психолог.
Поможет противостоять желанию также правило «стоп».
«Суть его в следующем: каждый раз, когда вам будет хотеться написать бывшему, посмотреть прошлые фото с ним или последить за тем, что у него нового в соцсетях, скажите себе «стоп» и возьмите паузу в 10 секунд. В это время лучше переключить свое внимание на другие дела. После этой паузы вам будет легче выбрать любую другую деятельность», — рассказал специалист.
Кроме того, по словам психолога, когда вы чувствуете потребность написать бывшему, лучше напишите это сообщение в заметках на телефоне или в текстовом документе на компьютере.
«Если вы решите не отправлять сообщение бывшему, можете сохранить его для себя или даже удалить. Главное, что вы дали выход своим чувствам», — добавил он.
Не лишним будет удалить все напоминания о бывшем.
«Решите, как вы хотели бы избавиться от них: это может быть их утилизация, сжигание или даже удаление цифровых воспоминаний, таких как фотографии на телефоне или сообщения в социальных сетях. После очистки пространства от старых воспоминаний рассмотрите возможность добавления новых предметов или создания новых позитивных ассоциаций, чтобы сделать ваше окружение более гармоничным и соответствующим вашему текущему этапу жизни», — отметил эксперт.
Наконец, заполнить внутреннюю пустоту и одиночество поможет только фокус на себе и своих интересах.
«Поэтому каждую мысль о том, что вам хочется вернуться к бывшему, воспринимайте, как вопрос для себя: «Как еще я могу сделать себе хорошо?» И способы могут быть самые разнообразные: купить книгу и прочитать ее, укутавшись пледом; побаловать себя походом в новый ресторан; сходить в салон красоты или на spa-процедуры; начать изучать иностранный язык и так далее», — резюмировал он.