Психолог объяснила причины осенней депрессии

В осенне-зимний период в организме человека начинаются изменения уровня серотонина, это может способствовать возникновению депрессий. Подробности рассказала практический психолог Елена Митрохина.

© РИА "ФедералПресс"

«Если уровень серотонина снижается, мы можем испытывать чувство усталости, раздражительности и грусти. Более того, такие факторы, как уменьшение дневного света и боле холодная погода, также могут сказаться на нашем настроении», – отметила врач.

В такие периоды мы можем ощущать усталость, испытывать плохое настроение, входить в состояние безразличия. По словам Митрохиной, это состояние появляется, когда меняется погода.

Психолог рекомендует проводить больше времени на свежем воздухе, наслаждаясь осенними красками природы и листопадами. Также от осенней деперссии поможет избавится спорт. Физическая активность поможет повысить уровень энергии и снять стресс. Также можно заняться йогой или медитациями. Они могут помочь успокоить ум и укрепить свое тело.

Поднимать настроение можно яркой одеждой. Создание чего-то нового тоже помогает сохранять энергию в осенний период. Можно рисовать, писать, готовить вкусные блюда, а также воплощать свои идеи в жизнь.

Не стоит забывать про встречи с друзьями и близкими людьми, проводить время в хорошей компании и делиться своими эмоциями. Улыбка и поддержка от близких делают осень более светлой и теплой, передает РИАМО.