Эмоциональное выгорание на работе: как его распознать и вовремя принять меры
Профессиональное выгорание - это связанное с работой состояние физического или эмоционального истощения. Это не медицинский диагноз. Однако некоторые эксперты считают, что за эмоциональным выгоранием часто стоят другие состояния, например, депрессия.
Какой бы ни была причина, это может повлиять на наше физическое и психическое здоровье. Как узнать, есть ли у вас эмоциональное выгорание на работе и что с этим делать? Рассказываем в материале "Рамблера".
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Симптомы эмоционального выгорания
Спросите себя:
- Стали ли вы более критичными на работе?
- Трудно ли вам начинать работу?
- Стали ли вы раздражительными или нетерпеливыми по отношению к коллегам, клиентам, заказчикам?
- Вам не хватает энергии, чтобы стабильно быть продуктивным?
- Трудно ли вам сосредоточиться?
- Вы неудовлетворены своими достижениями?
- Чувствуете ли вы разочарование в своей работе?
- Употребляете ли вы еду или алкоголь, чтобы почувствовать себя лучше?
- Изменился ли ваш сон?
- Беспокоят ли вас необъяснимые головные боли, проблемы с желудком или кишечником или другие физические жалобы?
Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, возможно, вы испытываете эмоциональное выгорание на работе.
Причины эмоционального выгорания
Профессиональное выгорание может быть вызвано различными факторами, в том числе:
- Отсутствие контроля. Неспособность влиять на решения, которые влияют на вашу работу, например, расписание, задачи или нагрузку, может привести к профессиональному выгоранию.
- Неясные ожидания от работы. Если вам неясно, какой степенью полномочий вы обладаете или чего ожидает от вас ваш руководитель, вы вряд ли будете чувствовать себя комфортно на работе.
- Возможно, вы чувствуете себя ущемленным коллегами, или у вас токсичный начальник. Это может способствовать стрессу на работе.
- Ваша работа монотонна или хаотична и требует постоянной энергии, чтобы оставаться сосредоточенным.
- Отсутствие социальной поддержки. Если вы чувствуете себя изолированным на работе и в личной жизни, вы можете испытывать больший стресс.
- Дисбаланс между работой и личной жизнью. Если ваша работа отнимает у вас так много времени и усилий, что у вас нет возможности проводить время с семьей и друзьями, вы можете быстро перегореть.
- Профессиональному выгоранию может также способствовать работа в сфере оказания помощи людям, например, в сфере здравоохранения.
Как преодолеть эмоциональное выгорание на работе?
Если вы заподозрили у себя эмоциональное выгорание, рекомендуется обратиться к врачу или специалисту в области психического здоровья. Что можно сделать самостоятельно?
- Оцените свои возможности. Обсудите конкретные проблемы со своим руководителем. Возможно, вы сможете работать вместе, чтобы изменить ожидания, достичь компромиссов или решений. Постарайтесь установить цели для того, что должно быть сделано, а что может подождать.
- Ищите поддержки. Независимо от того, обращаетесь ли вы к коллегам, друзьям или близким, поддержка может помочь вам справиться с ситуацией. Если у вас на работе есть возможность бесплатно получить психологическую помощь, воспользуйтесь ей.
- Попробуйте какое-нибудь расслабляющее занятие, например, йогу или медитации.
- Займитесь спортом. Регулярная физическая активность может помочь лучше справляться со стрессом и отвлечься от работы.
- Наладьте режим сна и отдыха, обратите внимание на сон.
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