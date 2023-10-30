Эмоциональное выгорание на работе: как его распознать

Профессиональное выгорание - это связанное с работой состояние физического или эмоционального истощения. Это не медицинский диагноз. Однако некоторые эксперты считают, что за эмоциональным выгоранием часто стоят другие состояния, например, депрессия.

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Какой бы ни была причина, это может повлиять на наше физическое и психическое здоровье. Как узнать, есть ли у вас эмоциональное выгорание на работе и что с этим делать? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Симптомы эмоционального выгорания

Спросите себя:

Стали ли вы более критичными на работе?

Трудно ли вам начинать работу?

Стали ли вы раздражительными или нетерпеливыми по отношению к коллегам, клиентам, заказчикам?

Вам не хватает энергии, чтобы стабильно быть продуктивным?

Трудно ли вам сосредоточиться?

Вы неудовлетворены своими достижениями?

Чувствуете ли вы разочарование в своей работе?

Употребляете ли вы еду или алкоголь, чтобы почувствовать себя лучше?

Изменился ли ваш сон?

Беспокоят ли вас необъяснимые головные боли, проблемы с желудком или кишечником или другие физические жалобы?

Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, возможно, вы испытываете эмоциональное выгорание на работе.

Причины эмоционального выгорания

Профессиональное выгорание может быть вызвано различными факторами, в том числе:

Отсутствие контроля. Неспособность влиять на решения, которые влияют на вашу работу, например, расписание, задачи или нагрузку, может привести к профессиональному выгоранию.

Неясные ожидания от работы. Если вам неясно, какой степенью полномочий вы обладаете или чего ожидает от вас ваш руководитель, вы вряд ли будете чувствовать себя комфортно на работе.

Возможно, вы чувствуете себя ущемленным коллегами, или у вас токсичный начальник. Это может способствовать стрессу на работе.

Ваша работа монотонна или хаотична и требует постоянной энергии, чтобы оставаться сосредоточенным.

Отсутствие социальной поддержки. Если вы чувствуете себя изолированным на работе и в личной жизни, вы можете испытывать больший стресс.

Дисбаланс между работой и личной жизнью. Если ваша работа отнимает у вас так много времени и усилий, что у вас нет возможности проводить время с семьей и друзьями, вы можете быстро перегореть.

Профессиональному выгоранию может также способствовать работа в сфере оказания помощи людям, например, в сфере здравоохранения.

Как преодолеть эмоциональное выгорание на работе?