$93.22-0.3498.35-0.39

Эмоциональное выгорание на работе: как его распознать и вовремя принять меры

Профессиональное выгорание - это связанное с работой состояние физического или эмоционального истощения. Это не медицинский диагноз. Однако некоторые эксперты считают, что за эмоциональным выгоранием часто стоят другие состояния, например, депрессия.

Эмоциональное выгорание на работе: как его распознать
© unsplash.com

Какой бы ни была причина, это может повлиять на наше физическое и психическое здоровье. Как узнать, есть ли у вас эмоциональное выгорание на работе и что с этим делать? Рассказываем в материале "Рамблера".

Видео дня

Симптомы эмоционального выгорания

Спросите себя:

  • Стали ли вы более критичными на работе?
  • Трудно ли вам начинать работу?
  • Стали ли вы раздражительными или нетерпеливыми по отношению к коллегам, клиентам, заказчикам?
  • Вам не хватает энергии, чтобы стабильно быть продуктивным?
  • Трудно ли вам сосредоточиться?
  • Вы неудовлетворены своими достижениями?
  • Чувствуете ли вы разочарование в своей работе?
  • Употребляете ли вы еду или алкоголь, чтобы почувствовать себя лучше?
  • Изменился ли ваш сон?
  • Беспокоят ли вас необъяснимые головные боли, проблемы с желудком или кишечником или другие физические жалобы?

Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, возможно, вы испытываете эмоциональное выгорание на работе.

Управление гневом: 10 советов, как научиться контролировать эмоции

Причины эмоционального выгорания

Профессиональное выгорание может быть вызвано различными факторами, в том числе:

  • Отсутствие контроля. Неспособность влиять на решения, которые влияют на вашу работу, например, расписание, задачи или нагрузку, может привести к профессиональному выгоранию.
  • Неясные ожидания от работы. Если вам неясно, какой степенью полномочий вы обладаете или чего ожидает от вас ваш руководитель, вы вряд ли будете чувствовать себя комфортно на работе.
  • Возможно, вы чувствуете себя ущемленным коллегами, или у вас токсичный начальник. Это может способствовать стрессу на работе.
  • Ваша работа монотонна или хаотична и требует постоянной энергии, чтобы оставаться сосредоточенным.
  • Отсутствие социальной поддержки. Если вы чувствуете себя изолированным на работе и в личной жизни, вы можете испытывать больший стресс.
  • Дисбаланс между работой и личной жизнью. Если ваша работа отнимает у вас так много времени и усилий, что у вас нет возможности проводить время с семьей и друзьями, вы можете быстро перегореть.
  • Профессиональному выгоранию может также способствовать работа в сфере оказания помощи людям, например, в сфере здравоохранения.

Как преодолеть эмоциональное выгорание на работе?

Если вы заподозрили у себя эмоциональное выгорание, рекомендуется обратиться к врачу или специалисту в области психического здоровья. Что можно сделать самостоятельно?
  • Оцените свои возможности. Обсудите конкретные проблемы со своим руководителем. Возможно, вы сможете работать вместе, чтобы изменить ожидания, достичь компромиссов или решений. Постарайтесь установить цели для того, что должно быть сделано, а что может подождать.
  • Ищите поддержки. Независимо от того, обращаетесь ли вы к коллегам, друзьям или близким, поддержка может помочь вам справиться с ситуацией. Если у вас на работе есть возможность бесплатно получить психологическую помощь, воспользуйтесь ей.
  • Попробуйте какое-нибудь расслабляющее занятие, например, йогу или медитации.
  • Займитесь спортом. Регулярная физическая активность может помочь лучше справляться со стрессом и отвлечься от работы.
  • Наладьте режим сна и отдыха, обратите внимание на сон.
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости